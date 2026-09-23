Cả nước có hơn 47,7 triệu thửa đất đã đạt tiêu chí 'đúng-đủ-sạch-sống'

Quản lý đất đai. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Theo đó, tính đến ngày 15/9/2026, tổng số thửa đất của cả nước được rà soát, cập nhật là 105.073.392 thửa (tăng hơn 2,11 triệu thửa so kỳ báo cáo ngày 25/8). Trong số này, có 68.299.005 thửa đất đã được đồng bộ có dữ liệu.

Đáng chú ý, số thửa đất bảo đảm tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống” đạt 47.767.174 thửa (tăng hơn 4.431.250 thửa so kỳ báo cáo ngày 25/8 và tăng hơn 9,16 triệu thửa so với ngày 30/7).

Về tiêu chí tổng số thửa đất đảm bảo tiêu chí “đúng-đủ-sạch-sống,” các địa phương cao nhất gồm: Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai, Thái Nguyên, Nghệ An và Hà Nội; các địa phương thấp nhất cả nước là Điện Biên, Cần Thơ và Cao Bằng.

Cũng theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, số thửa đất có dữ liệu nhưng cần tiếp tục bổ sung, xác thực thông tin để làm giàu, làm sạch là 20.531.831 thửa, giảm hơn 4,18 triệu thửa so kỳ báo cáo trước. Hiện, cả nước còn 36.774.387 thửa đất chưa xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng hơn 2,06 triệu thửa so ngày 25/8.

Các địa phương có tổng số thửa đất đã đồng bộ có dữ liệu cao nhất cả nước là Lào Cai, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Nghệ An. Các địa phương có tổng số thửa đất đã đồng bộ có dữ liệu thấp nhất là Điện Biên, Huế, Khánh Hòa.

Hiện các địa phương đang quyết liệt triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, khối lượng công việc còn lại rất lớn. Đến ngày 15/9, bộ đã nhận được 145 công văn, báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, phản ánh một số khó khăn về kỹ thuật, hạ tầng công nghệ, tài chính và lựa chọn đơn vị tư vấn cung cấp dịch vụ.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động phối hợp với các địa phương, kịp thời hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời phối hợp Bộ Công an giải đáp, xử lý vướng mắc thông qua các nhóm hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến. Đối với hạ tầng công nghệ, Bộ đang tập trung nguồn lực nâng cấp hạ tầng công nghệ, phần mềm để bảo đảm quá trình đồng bộ. Về tài chính, đấu thầu và lựa chọn đơn vị tư vấn, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương và đơn vị tháo gỡ vướng mắc.

Trước thực tế trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh thời gian hoàn thành đến tháng 12/2027 đối với một số nhiệm vụ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg. Đồng thời, bộ này cũng kiến nghị được chủ trì, phối hợp Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố cập nhật số liệu, điều chỉnh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp với yêu cầu tại Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết số 229/NQ-CP, làm căn cứ đánh giá kết quả thực hiện./.