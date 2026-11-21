Theo Viện Địa vật lý Peru (IGP) và Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Đức (GFZ), động đất xảy ra lúc 19h10 ngày 20/11 (giờ địa phương), tại tỉnh Junín, ở độ sâu khoảng 108-129 km. Tâm chấn nằm cách thị trấn Carhuamayo khoảng 9 km về phía đông bắc, cách thành phố Junín 30 km về phía tây bắc và thủ đô Lima khoảng 320 km về phía đông.

Rung chấn lan tới nhiều khu vực, trong đó có Huánuco, Callao, Ayacucho, Ica, Arequipa và thủ đô Lima. Dù độ sâu lớn giúp hạn chế sức phá hủy trên bề mặt, những đợt rung lắc kéo dài vẫn khiến người dân hoảng sợ, chạy ra đường.

Camera an ninh ghi lại thời điểm động đất xảy ra. Video: X/Breaking2003

Truyền thông địa phương ghi nhận các nghị sĩ phải sơ tán khẩn cấp khỏi tòa nhà Quốc hội tại Lima khi trần nhà và đồ đạc rung lắc mạnh. Một thanh niên 17 tuổi bị thương do bê tông rơi từ một tòa nhà ở khu Barrios Altos. Sạt lở đất đá nhỏ cũng xảy ra trên các sườn đồi tại Costa Verde, Independencia và Chaclacayo.

Tuy nhiên, giới chức địa phương cho biết chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về người hoặc hạ tầng.

Ông Vicente Quispe, thành viên hội đồng địa phương tỉnh Junín, nói với đài RPP: “Cho đến nay, chưa có thiệt hại nào được báo cáo. Đây là lần đầu tiên một trận động đất có cường độ như thế này được ghi nhận tại khu vực này”.

Thị trưởng Carhuamayo Abdel Vega cho biết các dịch vụ thiết yếu vẫn hoạt động bình thường, dù kết nối internet bị gián đoạn nhẹ tại một số vùng hẻo lánh.

Chủ tịch IGP Hernando Tavera nhận định: “Rung chuyển đất rất mạnh. Chúng tôi hiện chưa nhận được báo cáo về thiệt hại, nhưng đã có đất đá sạt lở trên các sườn đồi”.

Cục Thủy văn và Hải văn thuộc Hải quân Peru cùng Mạng lưới Cảnh báo Tsunami Mỹ xác nhận trận động đất không đủ mạnh để kích hoạt cảnh báo sóng thần dọc bờ biển nước này.

Peru nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, khu vực thường xuyên xảy ra động đất do mảng kiến tạo Nazca chìm xuống dưới mảng Nam Mỹ.

Trận động đất hôm 20/11 diễn ra sau một loạt biến động địa chất gần đây tại nước này. Hôm 17/11, động đất mạnh 5,4 độ xảy ra ngoài khơi Changuillo. Trước đó, trận động đất 6,7 độ hồi tháng 8 khiến hai người bị thương, trong khi một trận động đất tại Junín hồi tháng 7 làm 6 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.