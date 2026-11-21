Đây là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những cống hiến, hy sinh của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo Lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Lương Đình Chung, Chính ủy Quân khu V phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22/11/1946 - 22/11/2026). Ảnh: TTXVN phát

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại biểu nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tổng cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu, Học viện Quốc phòng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các tỉnh, thành phố.

Về phía Quân khu 5 có Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu; Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu; các đồng chí nguyên Thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân khu, nguyên Đảng ủy viên Quân khu; đại biểu lãnh đạo Binh đoàn 16; thủ trưởng, nguyên thủ trưởng các cơ quan Quân khu; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc; đại biểu các phòng, ban cơ quan Quân khu cùng đông đảo cán bộ, đảng viên trẻ, đoàn viên thanh niên ưu tú trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Thiếu tướng Lương Đình Chung nhấn mạnh: Quân khu 5 là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế và đối ngoại. Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò đó, ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã quan tâm xây dựng tổ chức quân sự, củng cố lực lượng cách mạng trên địa bàn. Ngày 16/10/1945, Chiến khu 5 được thành lập. Ngày 22/11/1946, Đảng bộ Quân sự Khu 5 ra đời, đặt nền móng cho quá trình xây dựng, củng cố tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Các đại biểu dự gặp mặt tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) và đế quốc Mỹ (1954-1975), dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Quân sự Khu 5, quân và dân trên địa bàn đã phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường bám trụ, sáng tạo trong chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội. Tiêu biểu là chiến dịch Bắc Tây Nguyên chia lửa với chiến trường Điện Biên Phủ; các chiến thắng Ba Gia, Núi Thành, Vạn Tường; Chiến dịch Tây Nguyên và Chiến dịch giải phóng Đà Nẵng. Những thắng lợi đó góp phần làm phá sản các chiến lược chiến tranh của địch, tạo thế và lực cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Thực tiễn chiến đấu trên chiến trường Khu 5 góp phần phát triển nghệ thuật quân sự Việt Nam, để lại nhiều bài học quý về xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, tổ chức lực lượng ba thứ quân, kết hợp tác chiến du kích với tiến công chính quy, phát huy sức mạnh tổng hợp của ba vùng chiến lược rừng núi, nông thôn đồng bằng và đô thị.

Sau ngày đất nước thống nhất, lực lượng vũ trang Quân khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ thành quả cách mạng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; tham gia giải quyết vấn đề Fulro, thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia và Lào. Trong thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang Quân khu phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Các đại biểu dự gặp mặt tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN phát

Phát huy truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ Quân khu 5 xác định tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” gắn với phương châm “5 vững”; tập trung xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, giữ vững thế trận lòng dân, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng trong mọi tình huống.

Tám thập kỷ xây dựng và trưởng thành đã hun đúc nên bản lĩnh chính trị, ý chí kiên cường và tinh thần đoàn kết của Đảng bộ Quân khu 5. Kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các thế hệ đi trước, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu hôm nay tiếp tục nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu” hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.