Hôm nay, khối không khí lạnh suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông. Khu vực Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng; trời rét, riêng vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Khu vực Trung Bộ, mưa giảm, chỉ còn rải rác ở phía Bắc; phía Nam ngày nắng. Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tại Lào Cai có mưa vài nơi; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa; trời rét, riêng vùng cao và vùng núi cao có rét đậm, rét hại; nhiệt độ phổ biến khoảng 11-20 độ C.