Loạt mẫu đồng hồ chính hãng thuộc nhiều thương hiệu khác nhau tham gia chương trình ưu đãi lên đến 50% tại Black Friday của Đăng Quang Watch. Đặc biệt, sự xuất hiện của các thương hiệu cao cấp càng khiến mùa săn sale năm nay trở nên đáng mong đợi.

Đăng Quang Watch giảm giá nhiều mẫu đồng hồ trong sự kiện Black Friday 2026.

Được đầu tư quy mô và đa dạng về sản phẩm, Black Friday 2026 là một trong những chương trình mua sắm đáng chú ý trong năm tại Đăng Quang Watch. Đây không chỉ là dịp để khách hàng lựa chọn mẫu đồng hồ yêu thích với mức giá tốt hơn, mà còn là cơ hội khám phá nhiều thiết kế nổi bật từ thương hiệu danh tiếng trên thị trường.

Điểm nhấn của chương trình năm nay là sự góp mặt của nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp trong danh sách ưu đãi như Epos và Atlantic. Vốn được biết đến với giá trị thương hiệu, chất lượng chế tác và phong cách thiết kế riêng biệt, những dòng đồng hồ này không thường xuyên xuất hiện trong chương trình giảm giá. Vì vậy, việc các thương hiệu cao cấp cùng tham gia Black Friday tại Đăng Quang Watch mang đến sức hút, mở ra cơ hội tiếp cận những sản phẩm đẳng cấp với chi phí tối ưu hơn.

Đăng Quang Watch giảm giá nhiều mẫu đồng hồ thuộc phân khúc cao cấp.

Bên cạnh phân khúc cao cấp, khách hàng còn có thể khám phá danh mục sản phẩm phong phú đến từ nhiều thương hiệu đồng hồ nổi tiếng như Philippe Auguste, Diamond D, Aries Gold, Jacques Lemans, Tsar Bomba... với đa dạng kiểu dáng và phong cách. Từ thiết kế thanh lịch, sang trọng phù hợp với môi trường công sở đến mẫu thể thao mạnh mẽ và cá tính, mỗi chiếc đồng hồ mang dấu ấn riêng, đáp ứng sở thích và nhu cầu sử dụng.

Đồng hồ tại Đăng Quang Watch đa dạng mẫu mã và kiểu dáng.

Không chỉ là dịp để làm mới phong cách hay nâng cấp bộ sưu tập cá nhân, Black Friday còn là thời điểm thích hợp để lựa chọn món quà ý nghĩa dành tặng người thân, bạn bè và đối tác. Một chiếc đồng hồ chính hãng với thiết kế tinh tế không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ, mà còn là món quà mang giá trị sử dụng và ý nghĩa lâu dài.

Khách hàng có thể mua đồng hồ như món quà ý nghĩa cho người thân và đối tác.

Song hành cùng chương trình ưu đãi, Đăng Quang Watch khẳng định uy tín với hơn 70 showroom trên toàn quốc và kênh mua sắm trực tuyến tiện lợi. Không chỉ đồng hồ, các dòng kính mắt thời trang cũng có nhiều ưu đãi hấp dẫn. Ngoài ra, khách hàng được trải nghiệm sản phẩm, tư vấn tận tình, an tâm với cam kết 100% chính hãng và chính sách bảo hành theo tiêu chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều phần quà như nước hoa, kính mát, bút ký… cũng đang chờ đón khách hàng.

Black Friday 2026 hứa hẹn trở thành mùa mua sắm không thể bỏ lỡ tại Đăng Quang Watch.

Với mức giảm lên đến 50% cùng sự góp mặt của nhiều thương hiệu đồng hồ danh tiếng, đặc biệt là dòng sản phẩm cao cấp, Black Friday 2026 hứa hẹn trở thành mùa mua sắm không thể bỏ lỡ tại Đăng Quang Watch. Chương trình ưu đãi lớn nhất năm là cơ hội đáng giá để khách hàng sở hữu thiết kế yêu thích và trải nghiệm mua sắm đồng hồ chính hãng với nhiều mức giá hấp dẫn.

Độc giả đừng bỏ lỡ tuần lễ Black Friday 2026 với những ưu đãi diễn ra trong thời gian giới hạn. Khách hàng có thể ghé thăm hệ thống showroom Đăng Quang Watch trên toàn quốc hoặc truy cập website chính thức để khám phá sản phẩm và cập nhật chương trình.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm sản phẩm của Đăng Quang Watch qua website www.dangquangwatch.vn, hoặc liên hệ hotline 18006005 và 0985681189.