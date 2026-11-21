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Theo BHXH Việt Nam, lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2026 qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên hoặc thứ hai của tháng, tùy địa phương.

Lào Cai thuộc nhóm 13 tỉnh, thành phố thực hiện chi trả vào ngày 2/12, cùng với Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Đối với 21 tỉnh, thành phố còn lại, việc chi trả qua tài khoản cá nhân được thực hiện vào ngày 1/12 (thứ ba). Như vậy, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân tại 34 tỉnh, thành phố sẽ nhận tiền vào một trong hai ngày đầu tháng 12.

Đối với người nhận tiền mặt, các địa phương tổ chức chi trả theo kế hoạch tại từng điểm chi trả.

BHXH Việt Nam cho biết, trong kỳ chi trả tháng 11, hệ thống đã chi trả chế độ BHXH hằng tháng cho hơn 3,56 triệu người, trong đó gần 96% nhận tiền qua phương thức không dùng tiền mặt. Việc chi trả qua tài khoản góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người hưởng các chế độ BHXH.