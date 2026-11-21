AP đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho biết trận động đất mạnh 6,7 độ Richter xảy ra lúc 19h09 tối 20/11 (giờ địa phương). Tâm chấn nằm ở dãy Andes, cách Junín 34 km về phía bắc, ở độ sâu 108 km.

Viện Địa vật lý Peru cho biết chưa có thiệt hại hay thương vong nào được báo cáo. Thị trưởng Carhuamayo, ông Abdel Vega, cũng xác nhận với một đài truyền hình địa phương rằng chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại vật chất nào.

Trong ảnh, một số ngôi nhà bị sập sau trận động đất xảy ra ở Pumpuya, Peru, ngày 19/7/2026. Ảnh AP/Javier Ninanya.

Trận động đất có thể được cảm nhận ở thủ đô Peru, khiến người dân đổ xô ra đường.

Peru nằm dọc theo Vành đai lửa Thái Bình Dương, thường ghi nhận động đất xảy ra.

Trước đó, vào tháng 8/2026, một trận động đất mạnh 6,7 độ Richter ở Peru đã khiến 2 người bị thương và làm hư hại một số nhà cửa, trung tâm y tế và trường học, trong khi vào tháng 7, một trận động đất mạnh 5,5 độ Richter ở vùng Junín đã khiến 6 người thiệt mạng và 30 người bị thương.