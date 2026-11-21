Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể TPHCM; Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; đại diện lãnh đạo địa phương, cán bộ và hội viên phụ nữ.

Mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại phường Bình Dương được phát triển từ mô hình “Điểm tựa an toàn cho phụ nữ và trẻ em” trước đó.

Đây là địa chỉ tin cậy tiếp nhận, tư vấn tâm lý, cung cấp thông tin pháp luật và kết nối dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ, trẻ em bị hoặc có nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, ngược đãi.

Công bố, trao quyết định thành lập “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” và Tổ vận hành mô hình. Ảnh: DUY TRẦN

Tại lễ ra mắt, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM Huỳnh Thị Thúy Phương nhấn mạnh, trước thực trạng bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em và bạo lực mạng diễn biến phức tạp, việc xây dựng địa chỉ hỗ trợ ngay tại cộng đồng là hết sức cấp thiết.

Lễ ra mắt các thành viên “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” phường Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Phường Bình Dương là 1 trong 3 địa bàn được thành phố chọn thí điểm mô hình “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em”, nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và Thành ủy.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đề nghị địa phương thực hiện tốt 3 trọng tâm. Đó là nhận thức đúng bản chất để phát hiện nguy cơ, bảo vệ kịp thời; vận hành nghiêm quy trình 5 bước theo nguyên tắc “kịp thời - an toàn - bí mật - thân thiện - khách quan - không phán xét”, ưu tiên chuyển tuyến khẩn cấp và có sự phối hợp liên ngành trong tạo điểm tựa bình yên, tin cậy cho phụ nữ, trẻ em.

Lễ ra mắt “Nhà an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại phường Bình Dương. Ảnh: DUY TRẦN

Sau lễ ra mắt, đại diện Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TPHCM trực tiếp tập huấn cho Tổ công tác, cán bộ, hội viên phụ nữ về kiến thức, kỹ năng tiếp nhận thông tin, tham vấn và quy trình chuyển gửi các trường hợp bị bạo lực, xâm hại đến cơ quan chức năng.