Theo số liệu cập nhật, trong tổng số hài cốt được quy tập có 3.244 hài cốt trong nước, 303 hài cốt tại Lào và 1.164 hài cốt tại Campuchia. Riêng tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM), lực lượng chức năng đã tìm kiếm được 1.037 hài cốt liệt sĩ. Đến nay, 168 liệt sĩ đã được xác định danh tính.

Toàn chiến dịch đã lấy mẫu đối với 230.000 mộ và thu thập 276.853 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Công tác rà phá bom mìn, vật nổ đạt 20.964,3/22.100 ha, tương đương 94,86% kế hoạch. Những kết quả này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ.