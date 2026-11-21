Giám đốc Sở Y tế Đỗ Thị Nguyên phát biểu chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực tăng cường nhân lực cho các xã, phường thực hiện khám sức khỏe toàn dân.Ảnh: Hạnh Dung

Hơn 90% dân số đã được khám sức khỏe miễn phí

*Xin bà cho biết kết quả chương trình KSK toàn dân đến nay ra sao, có khó khăn và vướng mắc gì trong quá trình triển khai?

- Đến thời điểm hiện nay, tỷ lệ người dân được KSK, khám sàng lọc miễn phí trên địa bàn toàn thành phố đã đạt trên 90% (hơn 4,1 triệu người); tỷ lệ dữ liệu được làm sạch đạt khoảng 80% (3,3 triệu hồ sơ).

Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khó khăn lớn nhất không nằm ở khâu nhập liệu hay làm sạch dữ liệu mà là việc tổ chức khám cho một số nhóm đối tượng, đặc biệt là người lao động tự do. Đây là nhóm rất khó huy động bởi ban ngày họ phải đi làm để bảo đảm cuộc sống, ít có điều kiện đến các điểm khám tập trung. Vì vậy, ngành y tế đã phối hợp với các địa phương linh hoạt tổ chức khám vào buổi chiều, buổi tối, thậm chí ban đêm để tạo thuận lợi nhất cho người dân.

Tuy nhiên, khám ngoài giờ cũng phát sinh những khó khăn nhất định, nhất là việc thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng do điều kiện nhân lực, trang thiết bị và tổ chức chuyên môn vào ban đêm còn hạn chế. Ngành y tế đang nỗ lực khắc phục để vừa bảo đảm tiến độ, vừa chú trọng chất lượng khám. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành số lượng người được khám mà quan trọng hơn là qua khám sàng lọc có thể phát hiện bước đầu những vấn đề sức khỏe, bệnh lý của người dân để tư vấn, hướng dẫn theo dõi và điều trị kịp thời.

*Bà đánh giá như thế nào về vai trò của chính quyền cơ sở và những mô hình, cách làm hiệu quả trong việc nâng cao tỷ lệ người dân tham gia KSK?

- Qua kiểm tra, giám sát tại các địa phương, chúng tôi nhận thấy nơi nào có sự vào cuộc quyết liệt của người đứng đầu và cả hệ thống chính trị thì nơi đó triển khai rất hiệu quả.

Khi chính quyền địa phương chủ động phân công lực lượng hỗ trợ, đội ngũ y, bác sĩ có thể tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các tổ chức như: Đoàn Thanh niên, Mặt trận và các đoàn thể tham gia hỗ trợ hướng dẫn người dân, nhập liệu, hoàn thiện thông tin. Nhờ vậy, quá trình khám và cập nhật dữ liệu được thông suốt, tỷ lệ người dân được khám tăng nhanh.

Ngược lại, ở những nơi nhân viên y tế vừa phải khám, vừa phải nhập liệu thì tiến độ liên thông dữ liệu còn chậm, hiệu quả chưa cao. Từ thực tế đó, ngành y tế đã tổ chức trao đổi, chia sẻ những mô hình hay, cách làm hiệu quả giữa các địa phương để cùng tháo gỡ khó khăn. Trong 2 tuần gần đây, sau khi các địa phương điều chỉnh phương thức tổ chức và áp dụng những cách làm phù hợp, số lượt KSK toàn dân mỗi ngày đã có thể đạt hàng trăm ngàn lượt người trên toàn thành phố.

Ông Đỗ Chánh Quang, Bí thư Đảng ủy phường Hàng Gòn (đứng giữa) kiểm tra, động viên các lực lượng khám sức khỏe toàn dân. Ảnh: ĐVCC

*Một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình là tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử, quản lý sức khỏe người dân xuyên suốt. Ngành y tế đang triển khai nội dung này như thế nào và người dân được hưởng những tiện ích gì?

- Thông qua chương trình KSK toàn dân, ngành y tế đang từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe dùng chung trên toàn thành phố. Mỗi người dân có thông tin sức khỏe được cập nhật, lưu trữ, giúp theo dõi quá trình khám bệnh, tiền sử bệnh lý và việc sử dụng thuốc trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe.

Đối với ngành y tế, khi người dân đến khám tại cơ sở y tế và cung cấp thông tin căn cước công dân, nhân viên y tế có thể khai thác dữ liệu sức khỏe đã được cập nhật để nắm bắt tiền sử khám bệnh, những bệnh lý từng mắc và các loại thuốc đã sử dụng. Đây là cơ sở quan trọng giúp bác sĩ có thêm thông tin trong quá trình thăm khám, chẩn đoán và chỉ định các xét nghiệm phù hợp.

Đặc biệt, dữ liệu sau khám còn giúp ngành y tế nhận diện mô hình bệnh tật của từng địa phương, từng nhóm dân cư. Trên cơ sở đó, Sở Y tế có thể tham mưu UBND thành phố ưu tiên nguồn lực, kinh phí, trang thiết bị y tế đối với những địa bàn có nhu cầu; đồng thời xây dựng các giải pháp can thiệp phù hợp như: tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân thay đổi lối sống, chế độ dinh dưỡng và sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.

*Như vậy, chương trình không chỉ mang lại lợi ích trước mắt cho từng người dân mà còn tạo cơ sở để ngành y tế hoạch định chính sách chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Bà có thể phân tích rõ hơn những hiệu quả này?

- Tôi cho rằng đây là một chương trình có ý nghĩa rất thiết thực và lâu dài.

Đối với mỗi người dân, việc được KSK giúp phát hiện sớm những vấn đề bất thường mà trước đây có thể bản thân họ không biết do chưa từng đến cơ sở y tế kiểm tra. Người dân biết được tình trạng sức khỏe của mình, có thông tin để theo dõi bệnh lý, điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt và chủ động đến cơ sở y tế khám chuyên sâu khi cần thiết.

Đối với ngành y tế, thông qua đợt KSK toàn dân, chúng tôi có điều kiện nhận diện rõ hơn tình hình sức khỏe và mô hình bệnh tật trong cộng đồng. Thực tế cho thấy, mỗi địa phương có thể có những đặc điểm bệnh tật khác nhau. Chẳng hạn, có địa bàn ghi nhận nhiều người mắc sỏi thận, có thể liên quan đến chế độ ăn uống, nguồn nước và các yếu tố sinh hoạt. Việc nhận diện những đặc điểm này giúp ngành y tế xây dựng giải pháp can thiệp sát với thực tế, thay vì triển khai truyền thông, phòng bệnh theo cách chung chung.

Quan trọng nhất là người dân được phát hiện bệnh sớm, can thiệp sớm, từ đó hạn chế nguy cơ bệnh tiến triển nặng, giảm những biến chứng đáng tiếc và chi phí điều trị. Về lâu dài, điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội.

Lực lượng giáo viên trên địa bàn phường Hàng Gòn được huy động tham gia công tác nhập liệu thông tin khám sức khỏe lên hệ thống. Ảnh: ĐVCC

"Chúng tôi mong muốn mỗi người dân nhận thức rõ rằng KSK không chỉ là một hoạt động trong một đợt triển khai mà cần trở thành thói quen chủ động chăm sóc sức khỏe. Khi mỗi người biết tình trạng sức khỏe của mình, được theo dõi và can thiệp kịp thời, ngành y tế sẽ chuyển mạnh hơn từ tư duy tập trung điều trị sang chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa, góp phần xây dựng thành phố Đồng Nai ngày càng phát triển, người dân có cuộc sống khỏe mạnh và chất lượng hơn".

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai ĐỖ THỊ NGUYÊN

Tập trung những giải pháp đột phá

*Đối với nhóm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, kết quả triển khai đến nay ra sao, thưa bà?

- Đến thời điểm hiện nay, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã thực hiện KSK cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, tỷ lệ đạt trên 95%. Đối với lực lượng vũ trang, công tác KSK cũng cơ bản hoàn thành với tỷ lệ gần 95%.

Riêng đối với doanh nghiệp, tùy theo điều kiện sản xuất, kinh doanh, có doanh nghiệp tổ chức KSK cho công nhân thành nhiều đợt. Một số đợt khám được thực hiện trước tháng 6-2026, thời điểm chưa đặt ra yêu cầu liên thông dữ liệu như hiện nay, nên việc cập nhật thông tin còn gặp khó khăn. Ngành y tế đã phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp thông tin KSK đã thực hiện để cập nhật dữ liệu, hạn chế việc tổ chức khám trùng lặp, gây lãng phí thời gian, kinh phí và nguồn nhân lực. Đối với những doanh nghiệp tổ chức khám 2 lần, nếu lần khám sau được thực hiện và cập nhật dữ liệu đầy đủ thì thông tin sẽ được liên thông, phục vụ công tác quản lý sức khỏe người lao động.

Khám sức khỏe cho người dân xã Bù Gia Mập. Ảnh: Nhật Lệ

*Ngành y tế thành phố sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để hoàn thành mục tiêu KSK toàn dân, bảo đảm chất lượng và hiệu quả lâu dài của chương trình?

- Ngành y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ KSK cho những nhóm đối tượng còn lại, nhất là người lao động tự do và những người khó tiếp cận các điểm khám tập trung.

Chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng những mô hình hiệu quả, tổ chức khám linh hoạt theo từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương. Bên cạnh tiến độ, ngành y tế đặc biệt quan tâm đến chất lượng chuyên môn. Người dân được khám tổng quát, thực hiện những xét nghiệm, kỹ thuật cận lâm sàng thực sự cần thiết theo chỉ định chuyên môn; trường hợp phát hiện dấu hiệu bệnh lý sẽ được hướng dẫn đến cơ sở y tế để thăm khám chuyên sâu, chẩn đoán và điều trị.

Song song đó, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện, làm sạch dữ liệu, bảo đảm thông tin sức khỏe của người dân được cập nhật đầy đủ, chính xác và có khả năng khai thác trong quá trình khám, chữa bệnh.

*Trân trọng cảm ơn bà!