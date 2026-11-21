Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất 4 tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ. Ảnh tư liệu - minh họa: TTXVN

Theo đó, từ khoảng 10 giờ 20 phút đến 15 giờ 20 phút ngày 21/11, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như thành phố Huế 10-15mm, có nơi trên 25mm; thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi 10-20mm, có nơi trên 30mm; Gia Lai 10-25mm, có nơi trên 50mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Chân Mây - Lăng Cô, Hưng Lộc, Lộc An, Phú Lộc, Vinh Lộc; A Lưới 4, Khe Tre, Hương An, Kim Trà, Phú Bài; A Lưới 5, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Hương Trà, Kim Long, Phong Điền, Phong Thái (thành phố Huế).

Tại thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, Duy Xuyên, Hòa Tiến, Hòa Vang, Nông Sơn, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà, Quế Phước, Tiên Phước, Trà Giáp; Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Hà Nha, Nam Trà My, Phú Ninh, Phước Thành, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Vân, Avương, Bến Giằng, Đông Giang, Hiệp Đức, Lãnh Ngọc, Núi Thành, Phú Thuận, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Trà, Tam Anh, Tây Giang, Thạnh Mỹ, Trà Đốc, Trà Tân, Trà Tập, Việt An, Vu Gia.

Đối với tỉnh Quảng Ngãi gồm các xã, phường: Ba Dinh, Ba Động, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Xa, Lân Phong, Tây Trà, Thanh Bồng, Thiện Tín; Ba Tô, Ba Vì, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Kon Plông, Minh Long, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Sơn Mai, Sơn Tây Hạ, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Vệ Giang; Ba Gia, Bình Chương, Bình Minh, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Măng Bút, Măng Đen, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Đức Phổ, Trà Câu, Phước Giang, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Kỳ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Trà Giang, Trường Giang.

Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có các xã, phường: An Hòa; Ân Hảo, An Lão, An Toàn, Ân Tường, An Vinh, Hoài Ân, KBang, Kim Sơn, Hoài Nhơn Tây, Sơn Lang, Vạn Đức, Vĩnh Thạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 15 giờ ngày 20/11 đến 9 giờ ngày 21/11, khu vực các tỉnh, thành phố trên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ Thủy Yên 178,4mm (Huế); Trung tâm GD-DN là 252,4mm (Đà Nẵng); Hồ Ông Tới 194,2mm (Quảng Ngãi);... Từ 3 giờ đến 9 giờ ngày 21/11, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to như Nghĩa Điền 66,6mm, Vĩnh Hảo 57mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh, thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Đối với tình hình lũ tại các sông trên địa bàn thành phố Huế, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, từ ngày 21/11 đến ngày 22/11, lũ trên các sông tiếp tục có dao động ở trên dưới mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc tại thành phố Huế. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Hiện mực nước trên các sông đang có dao động. Mực nước lúc 7 giờ ngày 21/11 là 1,01m, trên báo động 1 là 0,01m.