Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính đến 17 giờ ngày 20/11, mưa lũ tại các xã Mường Bo, Ngũ Chỉ Sơn và Thượng Hà chưa gây thiệt hại về người.

Tại xã Mường Bo, tuyến đường liên thôn Nậm Than - Nậm Nhìu xảy ra sạt lở khoảng 15.000 m3 đất, đá. Khoảng 500 m2 đất trồng lúa của 2 hộ dân nằm trong khu vực ảnh hưởng, tổng thiệt hại ước tính khoảng 1,2 tỷ đồng.

Sạt lở tại đường liên thôn Nậm Than - Nậm Nhìu, xã Mường Bo﻿

Trong khi đó, tại xã Ngũ Chỉ Sơn, tuyến đường ĐH.91 (Ngũ Chỉ Sơn - Tả Phìn) xuất hiện 2 điểm sạt lở tại Km5+20 và Km8+200. Trong đó, điểm Km5+20 bị sạt taluy âm, làm hư hỏng mặt đường; điểm Km8+200 bị đất, đá từ taluy dương tràn xuống, lấp mặt đường. Ước tính thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.

Ngoài các tuyến đường trên, tại Km146+300 Quốc lộ 279, đoạn qua bản Xi Tan, xã Nậm Xé (hướng đi Than Uyên, Lai Châu), cũng xuất hiện điểm sạt lở. Hiện phương tiện vẫn có thể lưu thông qua khu vực, tuy nhiên nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt xuống vẫn còn khi thời tiết diễn biến bất lợi.

Tại xã Thượng Hà, sạt lở đất ở thôn 3 Vài Siêu làm hư hỏng cột mái hiên nhà dân, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng. Chính quyền địa phương đã huy động 15 người cùng 2 ô tô sơ tán khẩn cấp 4 nhân khẩu đến nhà người thân cách khu vực sạt lở khoảng 100m.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến giao thông ở Lào Cai.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền và các lực lượng công an, quân đội tại địa phương đã căng dây, cắm biển cảnh báo, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời huy động máy xúc dọn đất, đá theo phương châm “bốn tại chỗ”. Riêng vị trí sạt taluy âm có độ dốc lớn trên tuyến ĐH.91 đang được đánh giá để lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp.