Hòa trong niềm tri ân của Ngày Nhà giáo Việt Nam, sáng 20/11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng - ngôi trường kỹ thuật lâu đời của TPHCM trang trọng kỷ niệm cột mốc 120 năm thành lập (1906–2026) và đón nhận bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp Thành phố.

Chương trình có sự tham dự của Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, lãnh đạo Thành ủy TPHCM, Bộ Công Thương, UBND TPHCM và các thế hệ cán bộ, giảng viên, cựu sinh viên nhà trường,...

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tham quan không gian trưng bày truyền thống của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tiền thân là Trường Cơ khí Á Châu thành lập năm 1906, trải qua 120 năm hình thành và phát triển, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng không chỉ là cái nôi đào tạo nhân lực kỹ thuật hàng đầu khu vực phía Nam mà còn gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử của dân tộc.

Phát biểu tại buổi lễ ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định lịch sử 120 năm của nhà trường không chỉ được làm nên bởi những công trình hay những thành tựu trong đào tạo, mà còn được viết bằng trí tuệ, máu xương, lòng yêu nước, tinh thần cống hiến và tâm huyết của biết bao thế hệ thầy và trò.

Ông Nguyễn Mạnh Cường đề cao vai trò của giáo dục nghề nghiệp trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao của thành phố

Đề cập việc nhà trường được lựa chọn thực hiện chức năng trung tâm quốc gia về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trong năm 2026, ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh yêu cầu đó đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với giáo dục nghề nghiệp, nhất là trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, có tay nghề vững vàng, tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ hiện đại.

Thành phố sẽ tạo điều kiện để nhà trường gìn giữ di sản, phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện các nhiệm vụ được giao, qua đó tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ sự phát triển của TPHCM.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ ba từ trái qua) cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM trao bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp thành phố cho Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng

Tại buổi lễ, TS Lê Đình Kha, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục xây dựng văn hóa cải tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Ông cho biết, đến nay, trường đã có các chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ và KOSEN của Nhật Bản, đồng thời có quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp như Intel, Daikin, Schindler.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng đánh giá cao nhà trường trong việc đào tạo gắn với thực hành, tác phong công nghiệp và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trước bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung vào ba định hướng trọng tâm.

Đối với thầy và trò Cao Thắng, những dấu ấn lịch sử trong 120 năm qua không chỉ là niềm tự hào, mà còn nhắc nhở mỗi thế hệ về trách nhiệm học tập, lao động và cống hiến cho đất nước.

Đầu tiên, gìn giữ và phát huy giá trị truyền thống thông qua việc bảo tồn các tư liệu, phong trào cách mạng, đồng thời lồng ghép giáo dục đạo đức nghề nghiệp, ý thức kỷ luật trong học tập và lao động hằng ngày của sinh viên.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng đào tạo gắn với công nghệ mới bằng cách đầu tư đội ngũ nhà giáo, chương trình và trang thiết bị thực hành theo hướng ưu tiên các lĩnh vực thế mạnh của ngành Công thương, TPHCM và khu vực phía Nam; chủ động cập nhật các kỹ năng về tự động hóa, công nghệ số, bán dẫn,...

Bên cạnh đó, bà lưu ý lãnh đạo nhà trường gắn kết thực chất với doanh nghiệp và nghiên cứu ứng dụng, đưa doanh nghiệp tham gia sâu từ khâu xây dựng chương trình,...

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là nơi người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành theo học năm 1911 trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là nơi Chủ tịch Tôn Đức Thắng học nghề cơ khí giai đoạn 1915 –1917.