Chiến sĩ Cảnh sát cơ động bản lĩnh, kỷ luật sẵn sàng chiến đấu
Công an TP Hà Nội vừa tổ chức thành công 4 lớp huấn luyện cho 936 cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc CATP cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ và đội ngũ giáo viên tận tụy, các học viên đã hoàn thành xuất sắc nội dung võ thuật, kỹ chiến thuật, hành quân và bắn đạn thật, sẵn sàng nhận nhiệm vụ giữ gìn bình yên Thủ đô
Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/chien-si-canh-sat-co-dong-ban-linh-ky-luat-san-sang-chien-dau-post676445.antd