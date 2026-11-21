Tại khu vực cổng C1 Trung tâm Triển lãm Việt Nam, cơ quan chức năng sẽ đóng nút đèn tín hiệu trên dải phân cách giữa đường Trường Sa.

Hình ảnh các đơn vị thi công cầu Tứ Liên.

Các phương tiện lưu thông thẳng liên tục qua khu vực này theo cả hai chiều, không được quay đầu tại vị trí nút đèn như hiện nay.

Phương tiện đi từ cầu Đông Trù về cầu Nhật Tân sẽ quay đầu tại nút đèn tín hiệu tiếp theo; chiều từ cầu Nhật Tân đi cầu Đông Trù quay đầu tại điểm quay đầu gần cầu Đông Trù.

Ngoài ra nhánh rẽ phải từ đường C2 ra đường Trường Sa, đoạn từ nút giao Đông Hội đến đường Trường Sa, cũng sẽ bị đóng.

Lộ trình phương tiện lưu thông trên đường Đông Hội đi thẳng qua nút giao Đông Hội, sau đó di chuyển theo các tuyến đường nội bộ của Khu đô thị Vinhomes Cổ Loa để ra đường Trường Sa.

Sở Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP.Hà Nội hoàn thiện hạ tầng, hệ thống biển báo và các điều kiện cần thiết trước khi tổ chức rào chắn, điều chỉnh phân luồng.

Bố trí lực lượng hướng dẫn phương tiện tại hai đầu khu vực thi công và phối hợp với lực lượng chức năng xử lý khi xảy ra ùn tắc, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.