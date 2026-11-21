Dự án chống sạt lở tại khu dân cư Làng truyền thống Cơ Tu (thôn Arồng).

Đang vào mùa mưa, trên địa bàn xã Tây Giang thường xuyên xuất hiện những đợt mưa lớn kéo dài. Lo ngại khối đất đá cùng vết nứt trên đồi có thể sạt lở, vùi lấp khu dân cư, các hộ dân thuộc tổ 1, thôn Ra'bhượp đã chủ động dựng nhà tạm tại khu tái định cư mới, cách nơi ở cũ hơn 300m, để bảo đảm an toàn. Ông Blúp Hào - Trưởng thôn Ra'bhượp cho biết, đầu tháng 11-2025, trong đợt mưa lớn kéo dài gần một tuần, người dân đang ở trong nhà thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn đồi phía sau khu dân cư. Chỉ ít phút sau, dòng nước đục ngầu kéo theo đất đá từ trên đồi tràn xuống. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nghi ngờ khu vực có nguy cơ sạt lở, chính quyền thôn khẩn trương báo cáo UBND xã Tây Giang để thành lập tổ công tác kiểm tra thực tế. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên sườn đồi xuất hiện vết nứt kéo dài khoảng 300m, cách khu dân cư khoảng 100m, độ sụt lún từ 1-3m. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 46 hộ dân với 125 nhân khẩu sinh sống dưới chân đồi.

Trước tình hình cấp bách, UBND xã Tây Giang tổ chức họp dân, đồng thời chủ động triển khai phương án di dời, sơ tán 16 hộ với 42 nhân khẩu nằm sát chân đồi đến nơi an toàn. Địa phương cũng xây dựng phương án bố trí nơi ở tạm thời, từng bước ổn định đời sống cho các hộ dân nằm trong phạm vi ảnh hưởng trong thời gian chờ triển khai các giải pháp xử lý vết nứt, sụt lún và khắc phục nguy cơ sạt lở.

Không chỉ tại thôn Ra'bhượp, khu dân cư Làng truyền thống Cơ Tu (thôn Arồng) cũng đối mặt với nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Sáng 29-10-2025, sau đợt mưa lớn kéo dài, người dân phát hiện nhiều vết nứt, sụt lún xuất hiện trên khu vực taluy dương phía sau khu dân cư. Qua kiểm tra hiện trường, UBND xã Tây Giang ghi nhận vết nứt, sụt lún kéo dài khoảng 350m, rộng từ 0,3-0,7m, sâu khoảng 1-2m. Hệ thống mương thoát nước bị đất đá vùi lấp, đứt gãy gần như hoàn toàn; một số công trình phụ và nền nhà của các hộ dân cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng nứt nẻ. Đánh giá mức độ nguy hiểm, địa phương xác định khu vực có nguy cơ sạt lở rất cao, ảnh hưởng trực tiếp đến 59 hộ với 227 nhân khẩu. Ngay trong ngày, UBND xã đã huy động lực lượng tại chỗ khẩn trương sơ tán các hộ dân còn lại nằm trong khu vực có nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Thông tin về tiến độ thực hiện, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tây Giang cho biết, tại khu dân cư Làng truyền thống Cơ Tu, đơn vị thi công đã hoàn thành việc bóc dỡ, xử lý khối đất tại khu vực xuất hiện vết nứt trên đồi phía sau khu dân cư, góp phần bảo đảm an toàn trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Hiện các đơn vị đang tiếp tục triển khai những hạng mục còn lại của dự án.

Đối với khu tái định cư thôn Ra'bhượp, công tác san nền, hoàn thiện mặt bằng đã cơ bản hoàn thành. Các đơn vị đang tập trung thi công hệ thống mương thoát nước, đường giao thông nội khu và hệ thống điện, nước phục vụ sinh hoạt. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong tháng 12-2026, tạo điều kiện để người dân xây dựng nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Ông Arất Blúi - Chủ tịch UBND xã Tây Giang cho biết, ngay sau khi phát hiện các dấu hiệu sạt lở, địa phương đã khẩn trương triển khai phương châm "4 tại chỗ", tổ chức di dời người dân tại những khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Đồng thời, UBND xã báo cáo lãnh đạo UBND thành phố và các sở, ngành liên quan, đề nghị sớm kiểm tra, có phương án chỉ đạo xử lý tình trạng nứt, sụt lún tại khu dân cư Làng truyền thống Cơ Tu và tổ 1, thôn Ra'bhượp.

Người dân tổ 1 (thôn Ra'bhượp) dựng nhà tạm tại khu TĐC mới.

Trước yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an toàn cho người dân, lãnh đạo UBND thành phố đã thống nhất chủ trương triển khai khẩn cấp các dự án chống sạt lở và bố trí TĐC, tạo điều kiện để người dân sớm ổn định nơi ở, yên tâm lao động, sản xuất. Trên cơ sở đó, lãnh đạo UBND xã Tây Giang thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã cùng các đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục với tinh thần khẩn trương, quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.