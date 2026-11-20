Mở rộng không gian phát triển

Mở rộng không gian công nghiệp đang trở thành một trong những hướng đi quan trọng để Tuyên Quang tạo dư địa tăng trưởng mới. Thông qua quy hoạch các khu, cụm công nghiệp, đầu tư hạ tầng và đẩy nhanh triển khai các dự án, tỉnh từng bước chuẩn bị quỹ đất, tạo điều kiện đón dòng vốn đầu tư, hình thành các cơ sở sản xuất và nâng cao năng lực công nghiệp.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh phấn đấu hình thành 12 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch khoảng 3.096 ha, tỷ lệ lấp đầy trên 70%. Hiện Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh đang triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch 7 khu công nghiệp, gồm: mở rộng Khu công nghiệp Long Bình An, Tam Đa và lập quy hoạch phân khu các khu công nghiệp Sơn Thủy, Phú Lương - Trường Sinh, Yên Sơn, Nhữ Khê và Thái Sơn - Thành Long. Đây là bước chuẩn bị quỹ đất, tạo cơ sở thu hút nhà đầu tư hạ tầng và các doanh nghiệp sản xuất.

Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, Phúc Ứng 3 đang đẩy mạnh thi công.

Cùng với quy hoạch, một số dự án hạ tầng khu công nghiệp đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Vũ Văn Tiến, Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh cho biết: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Đa do Công ty TNHH Hiệp Phú thực hiện có quy mô 75 ha, tổng vốn đầu tư trên 868 tỷ đồng. Đến đầu tháng 11/2026, nhà đầu tư đã hoàn thành thủ tục ký quỹ, đang lập báo cáo nghiên cứu khả thi và hoàn thiện hồ sơ cấp giấy phép môi trường. Phương án giải phóng mặt bằng đợt đầu đối với 130 hộ, diện tích khoảng 62,08 ha, kinh phí dự kiến 49 tỷ đồng đã được trình phê duyệt. Dự án dự kiến động thổ trong tháng 12/2026.

Tại Khu công nghiệp Nhữ Khê - Đội Cấn, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu 1 do Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập thực hiện cũng đang tập trung hoàn thiện thủ tục và giải phóng mặt bằng. Công tác kiểm kê đã đạt 60% diện tích; phương án bồi thường đợt đầu với diện tích 7,8 ha, kinh phí 22,8 tỷ đồng đã được phê duyệt và toàn bộ các hộ thuộc diện chi trả đã nhận tiền. Tiến độ này tạo cơ sở để nhà đầu tư từng bước triển khai các hạng mục tiếp theo.

Ở cấp cơ sở, hệ thống cụm công nghiệp tiếp tục được mở rộng, góp phần phân bố không gian sản xuất và khai thác lợi thế từng địa bàn. Toàn tỉnh hiện có 17 cụm công nghiệp, tổng diện tích khoảng 810 ha; trong đó, 9 cụm đã thu hút đầu tư với 45 dự án đăng ký, tổng vốn trên 8.200 tỷ đồng. Có 31 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 10.200 lao động.

Đáng chú ý, Cụm công nghiệp Phúc Ứng 2, xã Sơn Dương có quy mô 48 ha, tổng vốn đầu tư hơn 530 tỷ đồng, được khởi công tháng 2/2026. Dự án định hướng thu hút các ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 3.000 lao động. Khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ góp phần mở rộng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Những kết quả trên cho thấy không gian công nghiệp của tỉnh đang từng bước được mở rộng, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư. Đến hết tháng 10-2026, Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh đang quản lý 97 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp và khu kinh tế, với tổng vốn đăng ký khoảng 12.301,84 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để mở rộng năng lực sản xuất, tạo việc làm và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần tạo động lực tăng trưởng cho tỉnh trong giai đoạn tới.

Khơi thông nguồn lực, tạo sức bật tăng trưởng

Mở rộng khu, cụm công nghiệp chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, mặt bằng được giải phóng và các thủ tục đầu tư được tháo gỡ. Đây cũng là những điểm nghẽn tỉnh đang tập trung giải quyết để biến quy hoạch thành năng lực sản xuất thực tế.

Tại Khu công nghiệp Long Bình An, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai trên diện tích 22,7 ha, với 35 tỷ đồng vốn bố trí trong năm 2026. Tuy nhiên, nhu cầu đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước và xử lý nước thải còn lớn. Ban Quản lý các khu công nghiệp và khu kinh tế tỉnh đề xuất tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng, bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng trong năm 2027.

Vướng mắc về quy hoạch, sử dụng đất cũng ảnh hưởng đến tiến độ hình thành các khu công nghiệp mới. Khu công nghiệp Tam Đa dự kiến mở rộng từ 75 ha lên 350 ha nhưng hiện mới nghiên cứu quy hoạch 150 ha do vướng diện tích xen kẹp với Cụm công nghiệp Phú Lương. Khu công nghiệp Phú Lương - Trường Sinh định hướng quy mô 500 ha, song diện tích nghiên cứu quy hoạch mới đạt 333,3 ha do vướng quy hoạch mỏ cát kết. Bên cạnh đó, điều kiện về tỷ lệ lấp đầy theo Nghị định số 35/2022/NĐ-CP cũng đặt ra yêu cầu đối với việc thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp mới.

Trước thực tế này, tỉnh đang tập trung rà soát quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và cải thiện môi trường đầu tư. Quy trình liên thông thủ tục triển khai dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp theo Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 28/5/2026 và quy định quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo Quyết định số 107/2026/QĐ-UBND ngày 6/8/2026 là những giải pháp nhằm rút ngắn quy trình, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư.

Cùng với tháo gỡ cơ chế, tỉnh khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đầu tư chế biến sâu các sản phẩm thế mạnh. Cuối tháng 10-2026, Công ty TNHH Sao Việt Tuyên Quang khởi công Nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại Khu công nghiệp Long Bình An, diện tích 4,15 ha, tổng vốn đầu tư 180 tỷ đồng. Nhà máy có công suất thiết kế 5.000 m3 ván sàn, 5.000 m3 ván ghép thanh và 20.000 m3 ván ép Birch mỗi năm. Bà Cao Cẩm Tú, Phó Giám đốc Công ty cho biết, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ góp phần nâng cao giá trị gỗ rừng trồng, mở rộng thị trường tiêu thụ, tạo việc làm và tăng liên kết với các cơ sở cung ứng nguyên liệu trong tỉnh.

Theo kế hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2030, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị tăng thêm ngành công nghiệp đạt khoảng 17,8%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu, yêu cầu đặt ra không chỉ là mở rộng diện tích công nghiệp mà còn phải nâng cao chất lượng dự án, đẩy mạnh chế biến sâu, đổi mới công nghệ và tăng năng suất lao động.

Trong mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số, công nghiệp được xác định là một động lực quan trọng. Vì vậy, đẩy nhanh quy hoạch, hoàn thiện hạ tầng, tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng và thủ tục chính là điều kiện để thu hút dòng vốn, chuyển hóa tiềm năng thành năng lực sản xuất. Khi các khu, cụm công nghiệp được đầu tư đồng bộ, các dự án được triển khai hiệu quả, đây sẽ là nền tảng để Tuyên Quang mở rộng sản xuất, tạo việc làm và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.