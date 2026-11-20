Trong bốn nhóm sản phẩm chủ lực của ngành bao bì, nhựa mềm dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu. Ảnh: Bảo Lai.

Thông tin về kết quả khảo sát của Hiệp hội Bao bì Việt Nam (VINPAS) tại Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 11/2026 với chủ đề: "Kết nối thông tin thị trường, mở rộng cơ hội xuất khẩu cho ngành bao bì Việt Nam" do Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh, bà Lê Thị Như Hạnh, Phó Chủ tịch thường trực VINPAS, cho biết trong 9 tháng năm 2026, ngành bao bì Việt Nam đã xuất khẩu tới 172 quốc gia và vùng lãnh thổ, với kim ngạch khoảng 1,47 tỷ USD. Tuy nhiên, tại nhiều thị trường có quy mô nhập khẩu lớn, tỷ trọng bao bì Việt Nam vẫn còn khiêm tốn.

ĐỘ PHỦ RỘNG, MỨC KHAI THÁC CHƯA SÂU

Khảo sát của VINPAS tập trung vào bốn nhóm sản phẩm chủ lực: bao bì nhựa mềm; bao bì hộp giấy; bao bì carton sóng và nhãn hàng. Trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của bốn nhóm đạt khoảng 1,47 tỷ USD, tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, kim ngạch nhập khẩu các nhóm này đạt khoảng 2,38 tỷ USD, tăng gần 15%. Như vậy, kim ngạch xuất khẩu của bốn nhóm bằng khoảng 62% kim ngạch nhập khẩu.

Đáng chú ý, mức tăng kim ngạch xuất khẩu không đồng đều giữa các nhóm. Cụ thể, bao bì nhựa mềm dẫn đầu với gần 1 tỷ USD, tăng khoảng 15%; nhóm nhãn hàng đạt khoảng 269 triệu USD, tăng hơn 3%; bao bì carton sóng đạt gần 99 triệu USD, tăng hơn 10%. Riêng bao bì hộp giấy đạt khoảng 108 triệu USD, giảm 7%.

Về phạm vi xuất khẩu, bà Hạnh cho biết bao bì Việt Nam đã có mặt tại 172 thị trường, trong đó có những nước yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn và tiêu chuẩn kỹ thuật như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Hà Lan và Úc. Thực tế này cho thấy ngành đã có khả năng tiếp cận phân khúc cao cấp. Tuy nhiên, việc hiện diện rộng rãi không đồng nghĩa với khai thác hiệu quả.

Tại châu Âu, năm 2025, Pháp nhập khẩu khoảng 36 triệu USD carton sóng, nhưng xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này chỉ đạt 115.000 USD, khoảng 0,3%. Tại Anh, con số tương ứng là 47,6 triệu USD và 385.000 USD, khoảng 0,8%.

Ở châu Á và châu Đại Dương, Philippines cũng nhập khẩu khoảng 85,4 triệu USD carton sóng, nhưng hàng Việt Nam chỉ đạt 822.000 USD. Nhật Bản nhập khẩu khoảng 23,4 triệu USD hộp giấy, xuất khẩu của Việt Nam khoảng 2 triệu USD; Úc nhập khẩu khoảng 11 triệu USD carton sóng, xuất khẩu của Việt Nam đạt 1,1 triệu USD.

Tại khu vực ASEAN, năm 2025, Indonesia nhập khẩu khoảng 149,8 triệu USD sản phẩm thuộc nhóm hộp giấy, trong khi bao bì xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường này chỉ khoảng 3,1 triệu USD, tương đương khoảng 2%. Singapore nhập khẩu khoảng 56,8 triệu USD carton sóng, nhưng hàng Việt Nam mới đạt khoảng 259.000 USD, chưa đến 0,5%.

Theo bà Hạnh, những con số thống kê cho thấy một thực tế: ngành bao bì Việt Nam có mặt ở nhiều thị trường, nhưng mức độ khai thác rất khác nhau. Khoảng cách này vừa là thách thức, vừa là cơ hội: doanh nghiệp cần giữ vững thị trường hiện có, đồng thời tìm thêm khách hàng ngay tại những thị trường đã tiếp cận và mở rộng sang thị trường mới.

BA RÀO CẢN LỚN TRONG TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

Tại hội nghị, ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho rằng ngành bao bì đối mặt yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn, truy xuất nguồn gốc, tái chế và trách nhiệm môi trường, cùng biến động thuế quan, biện pháp phòng vệ thương mại và áp lực cạnh tranh về giá.

Vì vậy, mở rộng xuất khẩu không chỉ là tìm kiếm thị trường, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực nắm bắt thông tin, tìm hiểu nhu cầu và điều kiện tiếp cận từng thị trường, từ đó chủ động điều chỉnh sản phẩm và phương thức kinh doanh.

Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại tháng 11 năm 2026 do Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Nguyệt Hà.

Ở góc độ cụ thể hơn, bà Hạnh cho rằng khả năng sản xuất thôi chưa đủ, mà doanh nghiệp bao bì còn phải chứng minh sản phẩm phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Bà dẫn chứng trường hợp một doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm từng phải nhập khẩu nắp lọ từ nước ngoài, do nhà cung cấp trong nước không có chứng nhận gioăng nắp không chứa chất BPA (một loại hóa chất công nghiệp dùng để sản xuất nhựa cứng và lớp lót bên trong đồ hộp).

Nhìn rộng hơn, kết quả khảo sát của VINPAS cùng các đối tác, chuyên gia và một số doanh nghiệp bao bì cho thấy, doanh nghiệp trong ngành đang đối mặt với ba nhóm rào cản chính khi mở rộng xuất khẩu.

Thứ nhất, quy định của thị trường nhập khẩu ngày càng đa dạng và khắt khe.

Cụ thể, EU triển khai Quy định về bao bì và chất thải bao bì (PPWR) từ ngày 12/8/2026, tập trung vào giảm vật liệu, thiết kế tái chế và kiểm soát các chất trong bao bì. Tại Hoa Kỳ, bao bì tiếp xúc thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và một số quy định riêng của từng bang. Nhật Bản kiểm soát danh mục chất được phép sử dụng trong bao bì nhựa tiếp xúc thực phẩm; Australia yêu cầu vật liệu bao bì không gây nhiễm bẩn thực phẩm. Do đó, doanh nghiệp cần xác định đúng yêu cầu theo từng thị trường và nhóm sản phẩm.

Thứ hai, tiêu chuẩn riêng của nhà mua hàng có tính đặc thù theo từng dòng sản phẩm.

Ngoài quy định chung về hàng nhập khẩu, các thương hiệu và hệ thống bán lẻ quốc tế thường yêu cầu nhà cung cấp đáp ứng những chứng nhận như BRCGS Packaging Materials về an toàn, chất lượng bao bì; FSC về truy xuất nguồn gốc giấy; GRS về thành phần và nguồn gốc vật liệu tái chế.

Các yêu cầu kỹ thuật cũng rất cụ thể, từ độ kín, khả năng chống ẩm, chống oxy của bao bì nhựa mềm đến độ chịu bục, chịu nén của thùng carton và kết quả thử nghiệm thôi nhiễm hóa chất đối với bao bì thực phẩm. Không phải chứng nhận nào cũng bắt buộc, nhưng sản phẩm được phép nhập khẩu chưa chắc đã đủ điều kiện để nhà mua hàng lựa chọn.

Thứ ba, năng lực chứng minh sự phù hợp của sản phẩm.

Kết quả khảo sát của VINPAS cho thấy một số doanh nghiệp có năng lực sản xuất nhưng thiếu kết quả thử nghiệm và hồ sơ kỹ thuật để chứng minh sản phẩm đáp ứng yêu cầu. Có trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm phải nhập khẩu nắp lọ do nhà cung cấp trong nước chưa có chứng nhận chứng minh gioăng nắp không chứa BPA. Điều này cho thấy năng lực sản xuất thôi chưa đủ; doanh nghiệp cần có hồ sơ và bằng chứng kỹ thuật tương ứng.

Theo đại diện VINPAS, xuất khẩu bao bì hiện chủ yếu dựa vào nỗ lực riêng lẻ, còn thiếu cái nhìn tổng thể và sự hướng dẫn bài bản từ Nhà nước. Vì vậy, Hiệp hội đề xuất Cục Xúc tiến thương mại cùng hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp theo ba hướng:

Một là, cung cấp thông tin thị trường có trọng tâm.

Hiệp hội mong muốn Thương vụ hỗ trợ cập nhật nhu cầu và nhóm sản phẩm có tiềm năng; quy trình nhập khẩu, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu môi trường, đối thủ cạnh tranh và cảnh báo thay đổi chính sách; đồng thời cung cấp thông tin về tiêu chí lựa chọn nhà cung cấp, chứng nhận và hồ sơ mà các nhà mua hàng quốc tế yêu cầu. VINPAS sẽ tập hợp nhu cầu doanh nghiệp để phối hợp tổ chức các buổi trao đổi chuyên đề theo thị trường và nhóm sản phẩm.

Hai là, hỗ trợ kết nối giao thương và phát triển thị trường. Các Thương vụ có thể giới thiệu nhà nhập khẩu, thương hiệu và khách hàng tiềm năng; hỗ trợ xác minh đối tác, tổ chức kết nối trực tuyến, hội chợ và đoàn khảo sát.

VINPAS cũng đề xuất hỗ trợ kinh phí quảng bá sản phẩm bao bì Việt Nam tại các hội chợ quốc tế, kết hợp mời nhà mua hàng đến Việt Nam tham quan nhà máy, gặp gỡ doanh nghiệp và tham gia Triển lãm Quốc tế Giấy và Bao bì Việt Nam (VPPE).

Kinh nghiệm tổ chức gian hàng tại London Packaging Week với sự hỗ trợ của Thương vụ Việt Nam tại Anh kiêm Ireland là một mô hình hợp tác có thể tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, cần mở rộng kết nối về công nghệ, thiết kế bao bì mới và kinh tế tuần hoàn.

Ba là, thiết lập cơ chế phối hợp thường xuyên.

VINPAS đề xuất xác định đầu mối liên hệ giữa Hiệp hội, Cục Xúc tiến thương mại và các Thương vụ; lựa chọn thị trường, nhóm sản phẩm ưu tiên để triển khai trước; đồng thời duy trì trao đổi, theo dõi kết quả và thu thập phản hồi từ nhà mua hàng. Qua đó, doanh nghiệp có cơ sở cải thiện sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn và từng bước nâng cao uy tín của ngành bao bì Việt Nam trên thị trường quốc tế.