Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 10 tháng qua, tình hình kinh tế - xã hội 6 xã, phường gồm: Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Đông, An Nhơn Tây duy trì đà tăng trưởng khá, phần lớn hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Nhìn chung, các xã, phường có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, tập trung ở các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Năm 2026, tổng giá trị sản phẩm các địa phương ước tăng từ 8,96-12,66% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, phường An Nhơn tăng 12,66%; phường An Nhơn Nam tăng 12,52%; phường An Nhơn Đông tăng 10,16%; phường Bình Định tăng 10%; phường An Nhơn Bắc tăng 8,96% và xã An Nhơn Tây tăng 9,5%.

Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số, trong năm 2027, 5/6 địa phương thuộc khu vực An Nhơn đặt mục tiêu tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm từ 10-12%.

Trong đó, phường An Nhơn đặt mục tiêu tăng trưởng cao nhất với 2 kịch bản dự kiến là 11% và 12%, trên cơ sở phát huy tiềm năng các cụm công nghiệp Tân Đức, Tân Nghi và các cơ sở thương mại, dịch vụ mới đi vào hoạt động.

Lãnh đạo phường An Nhơn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp và dự án có ảnh hưởng lớn đến phát triển công nghiệp trên địa bàn.

Cùng với đó, tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật và chỉnh trang đô thị, nhất là các công trình nước sạch, giao thông và hệ thống điện chiếu sáng; có hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong việc xác định, phân bổ, tổng hợp và đánh giá các chỉ tiêu tổng giá trị sản phẩm, thu nhập bình quân đầu người và chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao những kết quả mà 6 xã, phường khu vực An Nhơn đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát các chỉ tiêu tỉnh giao, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong năm 2026.

Về kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương trên cơ sở tiềm năng, lợi thế, quy hoạch chung và điều kiện thực tế xác định mục tiêu tăng trưởng cụ thể theo từng ngành, khu vực kinh tế và các động lực tăng trưởng chủ yếu.

Trong đó, đẩy mạnh liên kết vùng; tập trung phát triển công nghiệp, cụm công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất; đẩy mạnh thu hút đầu tư; phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng; tăng cường công tác quản lý, khai thác các nguồn thu trên địa bàn.

Ngoài ra, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, phát huy lợi thế các di tích lịch sử, văn hóa, các làng nghề truyền thống, thiết chế văn hóa ở khu dân cư và khả năng kết nối với các khu vực phát triển đô thị, công nghiệp, dịch vụ; nỗ lực thực hiện mục tiêu 100% xã, phường trên địa bàn đạt mức tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2027.