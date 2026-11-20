Theo ghi nhận tại các vùng trọng điểm, giá cà phê hôm nay đồng loạt điều chỉnh giảm sâu so với phiên trước. Cụ thể, Đắk Nông (cũ) vẫn là địa phương có mức thu mua cao nhất khu vực ở mức 75.000 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg. Tiếp theo là Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 74.800 đồng/kg, cùng giảm 2.200 đồng/kg. Riêng Lâm Đồng ghi nhận mức giảm mạnh nhất là 2.300 đồng/kg, lùi về ngưỡng 74.200 đồng/kg. Mức giá trung bình toàn vùng hiện đạt 74.700 đồng/kg, giảm 2.200 đồng/kg.

Giá cà phê Tây Nguyên đồng loạt giảm trong phiên giao dịch hôm nay.

Trên thị trường thế giới, diễn biến giao dịch của hai sàn London và New York cho thấy sự giằng co và phân hóa giữa các kỳ hạn. Tại sàn Robusta London, giá đóng cửa kỳ hạn giao tháng 11/26 tăng 34 USD/tấn (tương đương 1,13%), lên mức 3.056 USD/tấn. Tuy nhiên, các kỳ hạn giao sau lại đồng loạt suy yếu, với kỳ hạn tháng 01/27 giảm 41 USD/tấn (giảm 1,36%) xuống 2.978 USD/tấn; kỳ hạn tháng 03/27 giảm 47 USD/tấn (giảm 1,57%) còn 2.941 USD/tấn; kỳ hạn tháng 05/27 giảm 48 USD/tấn (giảm 1,61%) về 2.926 USD/tấn và kỳ hạn tháng 07/27 giảm 51 USD/tấn (giảm 1,72%) còn 2.909 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn Arabica New York, kỳ hạn giao tháng 12/26 nhích tăng 1,1 cent/lb (tăng 0,39%) lên mức 282,05 cent/lb và kỳ hạn tháng 03/27 tăng nhẹ 0,55 cent/lb (tăng 0,2%) đạt 276,00 cent/lb. Ngược lại, các kỳ hạn xa hơn chịu áp lực điều chỉnh giảm, khi kỳ hạn tháng 05/27 giảm 0,55 cent/lb (giảm 0,2%) xuống 268,20 cent/lb; kỳ hạn tháng 07/27 giảm 2,6 cent/lb (giảm 0,98%) còn 261,85 cent/lb và kỳ hạn tháng 09/27 giảm 3,85 cent/lb (giảm 1,48%) xuống 257,10 cent/lb.

Đánh giá tổng quan thị trường cho thấy đà giảm hơn 2.200 đồng/kg ở thị trường trong nước phản ánh áp lực điều chỉnh khá mạnh sau các nhịp biến động trước đó, đồng thời chịu tác động tâm lý từ xu hướng suy giảm của các kỳ hạn giao sau trên sàn London.

Việc kỳ hạn tháng 11/26 trên sàn Robusta tăng điểm trong khi các kỳ hạn từ tháng 01/27 đến tháng 07/27 đều giảm sâu cho thấy dòng tiền trên thị trường phái sinh đang thận trọng hơn với triển vọng nguồn cung và nhu cầu trong trung hạn.

Ở chiều ngược lại, biên độ giảm tại các địa phương trong nước khá đồng đều, giữ mặt bằng giá quanh vùng 74.200 – 75.000 đồng/kg, cho thấy lực đỡ từ người trồng và các đơn vị thu mua vẫn hiện hữu ở những vùng giá này.

Về dự báo trong ngắn hạn, giá cà phê nội địa nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động giằng co trong biên độ hẹp quanh vùng 74.000 – 75.500 đồng/kg khi thị trường hấp thụ hết nhịp điều chỉnh hiện tại. Trong trường hợp các kỳ hạn giao sau trên sàn Robusta London tiếp tục chịu sức ép bán ra, giá thu mua trong nước có thể chịu thêm áp lực kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 74.000 đồng/kg.

Ngược lại, nếu lực cầu mua vào ở các vùng giá thấp gia tăng và kỳ hạn giao gần duy trì sắc xanh, thị trường nội địa sẽ sớm tìm được điểm cân bằng để ổn định trở lại. Với các HTX và nông hộ, việc theo dõi sát biến động tỷ giá, diễn biến các kỳ hạn trên sàn London cũng như cân đối thời điểm xuất bán phù hợp sẽ giúp hạn chế rủi ro trong giai đoạn thị trường biến động mạnh.