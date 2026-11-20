Mặc dù việc mất nguồn cung dầu Iran đang bào mòn lợi nhuận và buộc các nhà máy lọc dầu độc lập giảm công suất hoạt động, tuy nhiên các nhà phân tích và thương nhân cho rằng các nhà máy này sẽ không xảy ra tình trạng đóng cửa trên diện rộng. Phần lớn các nhà máy vẫn có thể duy trì hoạt động bằng cách giảm sản lượng, đồng thời dựa vào các nguồn dầu thay thế và hạn ngạch nhập khẩu.

Lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các chuyến hàng dầu Iran từ tháng 7 đã dần loại bỏ hơn 1 triệu thùng/ngày dầu giá rẻ - nguồn cung đóng vai trò chủ lực đối với các nhà máy lọc dầu tư nhân quy mô nhỏ của Trung Quốc, thường được gọi là "teapot", kể từ năm 2020. Theo dữ liệu của Kpler, dầu Iran chiếm 13,6% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc trong năm 2025.

Các nhà máy lọc dầu độc lập quy mô nhỏ, chiếm gần 30% công suất của Trung Quốc, trước đây phụ thuộc vào dầu Iran với mức chiết khấu có thời điểm lên tới 10-11 USD/thùng so với giá dầu Brent chuẩn hồi đầu năm nay để duy trì lợi nhuận trong bối cảnh thị trường nhiên liệu nội địa có biên lợi nhuận thấp.

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Hiện nay, giá dầu thay thế từ các nguồn cung như Iraq, Qatar, Angola và Brazil đang cao hơn giá dầu Brent từ 6-20 USD/thùng. Điều này khiến các nhà máy lọc dầu độc lập quy mô nhỏ, có công nghệ kém hiện đại hơn, phải cạnh tranh nguồn dầu với các doanh nghiệp lọc dầu quốc doanh - vốn có lợi thế nhờ khả năng xuất khẩu sản phẩm lọc dầu và tận dụng mức biên lợi nhuận cao tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

“Các "teapot" đang chịu sức ép từ cả hai phía. Khi không còn dầu giá chiết khấu, họ phải cạnh tranh trực tiếp với các nhà máy lọc dầu quốc doanh. Biên lợi nhuận bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì các "teapot" không thể xuất khẩu nhiên liệu, trong khi giá nhiên liệu trong nước lại bị khống chế”, bà Liao Na, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành GL Consulting, nhận định.

Bà Liao cho rằng sự phân hóa giữa các "teapot" sẽ ngày càng rõ rệt. Về dài hạn, những doanh nghiệp đã sớm đầu tư vào lĩnh vực hóa chất chuyên dụng sẽ có nhiều cơ hội tồn tại hơn.

Theo dữ liệu của GL Consulting, tỷ lệ vận hành tại trung tâm lọc dầu "teapot" thuộc tỉnh Sơn Đông đạt 54,7% trong tuần kết thúc ngày 12/11. Mức này cao hơn ngưỡng dưới 50% trong quý II, thời điểm nguồn cung gián đoạn nghiêm trọng nhất do chiến tranh Iran.

Bà Liao cho biết, trong bối cảnh giá dầu Brent duy trì trên 90 USD/thùng và mức giá cộng thêm của dầu giao ngay tăng do chi phí vận tải biển cao, hoạt động mua dầu của Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới - sẽ bị hạn chế. Các nhà máy lọc dầu sẽ chuyển sang mua theo nhu cầu thực tế thay vì tích trữ hàng tồn kho.

Theo số liệu hải quan, trong 10 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng 399,9 triệu tấn dầu thô, tương đương 9,6 triệu thùng/ngày, giảm 15,1% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn cung thay thế gia tăng

Ngay cả khi các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu chở dầu vẫn diễn ra, thì lưu lượng dầu thô vận chuyển qua eo biển Hormuz nhìn chung đã trở lại mức trước chiến sự. Tuy nhiên, giá dầu vẫn duy trì ở mức cao.

Dầu Basrah của Iraq đã trở thành một trong những nguồn thay thế hàng đầu cho các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ. Trong vài tháng qua, loại dầu này từng được giao dịch với mức giá cao hơn dầu Brent khoảng 10-13 USD/thùng, trước khi giảm xuống còn khoảng 6 USD/thùng gần đây khi cước vận tải biển hạ nhiệt sau giai đoạn tăng lên mức kỷ lục.

Dầu ESPO của Nga, vốn được các nhà máy lọc dầu Trung Quốc ưa chuộng trong thời gian dài nhờ hành trình vận chuyển ngắn, gần đây được định giá cao hơn dầu Brent khoảng 22 USD/thùng.

Kể từ tháng 9, các nhà máy lọc dầu độc lập Trung Quốc đã mua từ 30-40 triệu thùng dầu thô Iraq, cùng với khối lượng nhỏ hơn từ Qatar, Brazil, Congo, Angola, Colombia và Canada, dự kiến giao hàng trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 1.

“Không thể chỉ dựa vào một nguồn cung duy nhất. Khi cần mua thì vẫn phải mua”, một thương nhân trong lĩnh vực lọc dầu cho biết, đồng thời chia sẻ về những đêm dài liên tục liên hệ với các nhà cung cấp tiềm năng để tìm kiếm những lô hàng có thể giao ngay.

Hạn chế mua dầu từ các nguồn cung ở xa

Dù vậy, các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ vẫn khá dè dặt với dầu thô từ những nhà cung cấp có khoảng cách vận chuyển xa như Brazil và Tây Phi. Thời gian vận chuyển dài cùng chu kỳ giao dịch kéo dài khiến doanh nghiệp khó kiểm soát biến động giá và biên lợi nhuận tại thị trường nội địa.

“Việc tìm nguồn dầu thô cho các nhà máy của chúng tôi ngày càng khó khăn hơn, bởi trước đây chúng tôi quen với việc lập kế hoạch trong thời gian ngắn”, giám đốc giao dịch tại một doanh nghiệp lọc dầu độc lập khác cho biết.

Hai nguồn tin cho biết, biên lợi nhuận lọc dầu trong tháng 11 chịu sức ép do các lô hàng có giá cao được đặt mua từ những tháng trước bắt đầu cập cảng. Một nguồn tin ước tính mức thua lỗ bình quân vào khoảng 150-200 nhân dân tệ/tấn, tương đương 22,5-30 USD/tấn, hay khoảng 3-4 USD/thùng.

Tuy nhiên, việc mua dầu không thuộc diện trừng phạt từ các công ty thương mại lớn và nhà sản xuất giúp các doanh nghiệp lọc dầu độc lập thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn. Theo một số nhà quản lý "teapot", các ngân hàng không phải tiến hành thêm nhiều bước thẩm tra về nguồn gốc hàng hóa như đối với những lô dầu có liên quan đến các lệnh trừng phạt.

Áp lực kéo dài trong dài hạn

Theo bà Liao thuộc GL Consulting, các nhà máy lọc dầu độc lập chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ việc mất nguồn dầu Iran. Những doanh nghiệp này đồng thời phải đối mặt với nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu suy yếu tại Trung Quốc và sự giám sát chặt chẽ hơn của cơ quan quản lý đối với việc thực hiện nghĩa vụ thuế doanh nghiệp.

Mặc dù biên lợi nhuận đã xuống mức rất thấp, nhưng các "teapot" được dự báo vẫn sẽ tiếp tục hoạt động với công suất giảm, thay vì cắt giảm sản lượng sâu hơn hoặc đóng cửa hoàn toàn, theo nhận định của các thương nhân và nhà phân tích.

Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã tìm cách loại bỏ những năng lực kém hiệu quả trong ngành lọc dầu vốn đang dư thừa công suất và có mức độ cạnh tranh cao.

Ông Sun Jianan, nhà phân tích của công ty tư vấn Energy Aspects, dự báo tỷ lệ vận hành của các "teapot" tại Sơn Đông sẽ duy trì mức đáy khoảng 50% đến hết năm nay, nhờ nguồn dầu thô không thuộc Iran tiếp tục được giao đến và hạn ngạch nhập khẩu tương đối dồi dào.