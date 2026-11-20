Theo đó, đến năm 2030, thành phố phấn đấu 100% gia đình có trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em; 100% học sinh được hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ trước các hành vi xâm hại, bạo lực học đường, bạo lực trên môi trường mạng và phòng ngừa lao động trẻ em.

Đồng thời 100% công chức, viên chức, người làm công tác bảo vệ trẻ em được nâng cao năng lực; 90% doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ gia đình và cơ sở kinh doanh dịch vụ được cung cấp thông tin về phòng ngừa, phát hiện, giảm thiểu lao động trẻ em.

Thành phố đặt mục tiêu giảm tỷ lệ trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục ít nhất 5% mỗi năm; giảm tỷ lệ lao động trẻ em từ 5-17 tuổi xuống dưới 1,1%.

Phấn đấu 100% trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi được hỗ trợ, can thiệp kịp thời; 100% yêu cầu trợ giúp pháp lý cho trẻ em được đáp ứng.

Đồng thời triển khai mô hình cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em liên ngành tại 97% xã, phường và thành lập phòng điều tra thân thiện tại 100% xã, phường theo lộ trình, hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường, đặc khu căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép các nội dung liên quan vào chương trình công tác hằng năm, bảo đảm tính khả thi, phù hợp thực tiễn và thực hiện theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.