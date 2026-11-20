Người mua nhiên liệu bước vào ngày 20.11.2026 với bảng giá đã có hiệu lực từ kỳ điều hành chiều hôm trước. Đây là giá bán đang áp dụng trong hệ thống Petrolimex đến kỳ điều hành tiếp theo; mức cụ thể cần được đọc đúng sản phẩm và vùng giá.

Hình minh họa

Bảng giá bán lẻ đang áp dụng

Bảng dưới có hiệu lực từ 15:00 ngày 19.11.2026. Tại thời điểm kiểm tra đầu ngày 20.11.2026, thông cáo điều chỉnh mới nhất được xác minh vẫn là thông cáo của kỳ này.

Đơn vị: đồng/lít.

Trong nhóm xăng, E5 RON 92 mức 2 có giá thấp nhất bảng. Tại Vùng 1, sản phẩm này thấp hơn E10 RON 95 mức 3 là 530 đồng/lít. Hai cấp chất lượng của E10 RON 95 chênh nhau 2.000 đồng/lít.

Giá Vùng 2 trong thông cáo là mức giới hạn áp dụng cho các địa bàn thuộc vùng này; đơn vị thành viên quyết định giá bán thực tế nhưng không được vượt mức công bố.

Dầu thế giới tăng trong bộ báo giá đầu ngày

Bộ báo giá quốc tế truy xuất đầu ngày 20.11.2026 cho thấy cả WTI và Brent tăng so với mức đóng cửa trước đó mà nguồn sử dụng làm cơ sở.

Các mức trên là báo giá CFD theo hợp đồng tương lai tháng 01.2027, được nguồn đánh dấu thời gian thực, không phải giá kết toán chính thức. Thời điểm hiển thị của hai bảng không đồng bộ nên không dùng để tính chênh lệch tức thời giữa Brent và WTI.

Thị trường dầu đang giằng co giữa rủi ro gián đoạn vận chuyển tại Trung Đông và triển vọng dư cung. Tồn kho dầu Mỹ tăng cũng tạo sức ép lên kỳ vọng giá, khiến một nhịp hồi của dầu thô chưa đủ xác lập xu hướng bền vững.

Dự báo kỳ điều hành tiếp theo

Nếu duy trì lịch thứ Năm hằng tuần và không có điều hành đột xuất, kỳ thường lệ tiếp theo dự kiến vào ngày 26.11.2026. Chưa đủ dữ liệu để dự báo mức điều chỉnh cụ thể cho kỳ này.

Ở kỳ ngày 19.11.2026, giá thành phẩm bình quân dùng pha chế xăng RON92 và RON95 giảm lần lượt 3,07% và 2,65%; dầu điêzen 0,05S giảm 2,33% so với kỳ trước. Đây là dữ liệu của chu kỳ đã kết thúc, không phải mức giảm được bảo đảm cho kỳ tới.

Nếu giá thành phẩm trong chu kỳ mới tiếp tục hạ và các yếu tố khác ổn định, giá bán lẻ có thêm điều kiện giảm. Ngược lại, gián đoạn nguồn cung kéo dài có thể làm chi phí nhập khẩu tăng. Cần theo dõi giá bình quân thành phẩm, tỷ giá và các yếu tố cấu thành giá thay vì suy ra mức điều chỉnh từ riêng một phiên WTI hoặc Brent.