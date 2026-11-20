Thị trường trong nước

Sáng 20/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.659 đồng, tăng 13 đồng so với phiên trước và tiếp tục neo ở vùng đỉnh lịch sử. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng được điều chỉnh tương ứng.

Với biên độ 5%, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại được phép giao dịch trong khoảng 24.376,05 - 26.941,95 VND/USD.

Trong khi đó, trên thị trường tự do, tỷ giá USD giao dịch quanh mức 26.140 - 26.190 VND/USD, tăng 40 đồng chiều mua và 60 đồng chiều bán so với phiên gần nhất.

Khảo sát tỷ giá ngoại tệ sáng 20/11 tại các ngân hàng ghi nhận xu hướng tăng là chủ yếu, riêng GBP giảm sâu cả hai chiều, trở thành đồng tiền biến động mạnh nhất trong phiên.

Cụ thể, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 25.530 - 25.940 VND/USD, cùng tăng 20 đồng ở cả hai chiều so với phiên trước. Tại BIDV, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.560 - 25.940 VND/USD, cũng tăng 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY tại Vietcombank, BIDV sáng ngày 20/11 như sau:

Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Trái ngược xu hướng tăng của USD và EUR, đồng GBP giảm mạnh tại cả hai ngân hàng. Tại Vietcombank, tỷ giá GBP được niêm yết mua vào - bán ra ở mức 32.836,08 - 34.231,08 VND/GBP, giảm lần lượt 129,92 đồng và 135,48 đồng. Tại BIDV, tỷ giá GBP giao dịch ở mức 33.102 - 34.345 VND/GBP, giảm 121 đồng ở chiều mua vào và 126 đồng ở chiều bán ra.

Thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - biến động hẹp ở mức 103,88 điểm và tiến sát ngưỡng 104 điểm.

Chỉ số DXY giảm nhẹ trong phiên giao dịch, sau khi chạm mức cao nhất trong 19 tháng tại 103,97 điểm vào đầu phiên. Đồng bạc xanh chịu áp lực điều chỉnh khi các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong ngày kém khả quan hơn dự báo.

Tuy nhiên, xu hướng tăng của đồng USD vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Những phát biểu cứng rắn gần đây của các quan chức Fed, cùng biên bản cuộc họp tháng 10, đã củng cố khả năng cơ quan này đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. Diễn biến này giúp lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao, qua đó hỗ trợ sức mạnh của đồng USD.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, đồng thời dự báo các đợt tăng tiếp theo vào tháng 1 và tháng 3/2027.

Công ty Brown Brothers Harriman (Mỹ) nhận định, biên bản cuộc họp Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) ngày 27 - 28/10 cho thấy sự đồng thuận rộng rãi về việc tiếp tục nâng lãi suất. Trọng tâm thảo luận hiện không còn là có nên tăng lãi suất hay không, mà chuyển sang mức độ và tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất cũng gây sức ép lên thị trường vàng. Trong phiên giao dịch sáng thứ sáu tại châu Á, giá vàng thế giới chịu áp lực bán xuống sát 3.550 USD/ounce. Triển vọng lãi suất Mỹ duy trì ở mức cao làm gia tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lãi, qua đó gây bất lợi cho vàng không mang lại lợi suất.

Ở diễn biến khác, tỷ giá USD/JPY giảm nhẹ trong phiên sáng thứ sáu khi đồng yên Nhật được hỗ trợ bởi số liệu lạm phát mới công bố. Theo Cục Thống kê Nhật Bản, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 2,1% của tháng 9. Lạm phát tăng tốc làm gia tăng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) tiếp tục nâng lãi suất, qua đó hỗ trợ đồng Yên./.