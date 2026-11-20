Indonesia và Trung Quốc hôm thứ Tư ký bốn thỏa thuận hợp tác đầu tư chiến lược tại hội nghị Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở Thâm Quyến. Tổng giá trị ước tính đạt 71,8 tỷ USD, cao hơn gần 20 tỷ USD so với lượng FDI Indonesia thu hút trong năm 2025.

Indonesia và Trung Quốc ký bốn thỏa thuận hợp tác đầu tư với tổng giá trị ước tính 71,8 tỷ USD. ﻿Ảnh: Fortune

Thỏa thuận lớn nhất, trị giá khoảng 50 tỷ USD, nhằm phát triển 10 thành phố thông minh tương lai. Dự án kết nối một đơn vị thuộc Danantara, quỹ đầu tư quốc gia Indonesia, với liên danh do Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Thiểm Tây của Trung Quốc dẫn đầu.

Bộ trưởng Đầu tư và Công nghiệp Hạ nguồn Indonesia Rosan Roeslani, kiêm Tổng giám đốc Danantara, cho biết dự án mang tính lịch sử và sẽ được triển khai vào năm tới. Theo ông, các khoản đầu tư sẽ tạo tác động tích cực đến việc làm và thúc đẩy chuyển giao công nghệ.

Đầu tháng này, Danantara cho biết quỹ có kế hoạch phát triển 12 thành phố thông minh. Đây sẽ là những khu đô thị tích hợp, gồm cộng đồng dân cư, trường đại học, bệnh viện, trung tâm mua sắm và cơ sở hạ tầng.

Thỏa thuận thứ hai là khoản đầu tư 10 tỷ USD giữa Danantara và Hisense, nhà sản xuất thiết bị gia dụng Trung Quốc. Khoản đầu tư dành cho công nghệ và sản xuất, gồm các phòng nghiên cứu mới và cơ sở sản xuất thiết bị gia dụng.

Thỏa thuận thứ ba là đề xuất trị giá 10 tỷ USD nhằm củng cố hợp tác tài trợ cơ sở hạ tầng. Các bên tham gia gồm Danantara và liên danh do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà nước Trung Quốc dẫn đầu.

Thỏa thuận cuối cùng trị giá 1,8 tỷ USD, tập trung vào công nghệ chuyển đổi than thành ethanol. Các bên ký kết gồm Bộ Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Indonesia, doanh nghiệp năng lượng nhà nước Pertamina và Beijing Petrochemical Engineering.

Nếu được triển khai, bốn cam kết sẽ vượt mức 53,4 tỷ USD FDI mà Indonesia thu hút trong năm 2025, không gồm tài chính và dầu khí. Tổng thống Prabowo Subianto thành lập Danantara vào tháng 2/2025 để hợp nhất các doanh nghiệp nhà nước dưới một tổ chức duy nhất.

Danantara quản lý khối tài sản nhà nước ước tính 1.000 tỷ USD và ngày càng theo đuổi các thương vụ đưa công nghệ vào Indonesia. Tháng 10, quỹ đầu tư 250 triệu USD vào HighPeak Energy, doanh nghiệp dầu khí có trụ sở tại Texas. Tháng trước, Giám đốc đầu tư Pandu Sjahrir cho biết thương vụ giúp quỹ tìm hiểu công nghệ khai thác dầu đá phiến.

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Indonesia, với kim ngạch song phương đạt 135 tỷ USD trong năm 2024. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc vào tháng 11/2024 của Tổng thống Prabowo, hai nước công bố khoảng 10 tỷ USD cam kết đầu tư vào an ninh lương thực, năng lượng và công nghệ.