Giá vàng hôm nay 20/11 cập nhật mới nhất. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Sáng 20/11, giá vàng trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm 2 triệu đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Đây là mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Lúc 8h40 phút, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và các doanh nghiệp khác cùng niêm yết giá vàng SJC ở mức 131,2 - 134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với cuối ngày hôm qua, mức giá này giảm 2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng trong nước đã "rơi" xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay. So với mức giá cao nhất được xác lập vào ngày 29/1 (191,3 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra), mỗi lượng vàng hiện đã giảm khoảng 57 triệu đồng/lượng.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank hôm nay, giá vàng trong nước hiện cao hơn giá thế giới khoảng 22 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế và các khoản phí)

Giá bạc cũng được điều chỉnh giảm. Lúc 8h40 phút, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá bạc miếng ở mức 1,288 - 1,328 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 7% so với cuối ngày hôm qua.

Trong phiên giao dịch ngày 19/11 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giảm hơn 1%, xuống mức thấp nhất trong 14 tháng, do tiếp tục chịu sức ép từ đồng USD mạnh lên trong bối cảnh thị trường đã phản ánh đầy đủ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 12 trước tình trạng lạm phát dai dẳng.

Vào lúc 2 giờ 5 phút sáng 20/11 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,3% xuống còn 3.674,13 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức 3.667,19 USD/ounce, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2025. Giá vàng giao tháng 12/2026 tại Mỹ chốt phiên giảm 1,5% xuống 3.685,50 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD trong tuần này đã lên mức cao nhất kể từ tháng 4/2025, khiến vàng được giao dịch bằng đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở nước ngoài. Ông Chris Gaffney, Giám đốc phụ trách thị trường thế giới tại EverBank, nhận định kỳ vọng lãi suất và đồng USD mạnh là hai yếu tố gây áp lực lên giá vàng trong phiên này. Theo ông, biên bản cuộc họp tháng trước của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cho thấy hầu hết các quan chức Fed đều dự báo lãi suất sẽ cần tăng cao hơn, và các dữ liệu lạm phát công bố sau cuộc họp đó cũng ủng hộ việc tiếp tục tăng lãi suất tại Mỹ.

Biên bản vừa công bố cũng ghi nhận đánh giá của các nhà hoạch định chính sách rằng rủi ro lạm phát gia tăng có thể đòi hỏi phản ứng chính sách mạnh mẽ hơn. Quan điểm này tương đồng với phát biểu của nhiều quan chức Fed trong tuần, trong đó Thống đốc Christopher Waller cho rằng Fed có thể cần hành động quyết liệt hơn trước đà tăng giá, còn Thống đốc Michael Barr cho biết ông nhiều khả năng sẽ ủng hộ chính sách tiền tệ thắt chặt hơn khi kinh tế vẫn đối mặt áp lực lạm phát.

Hiện các nhà giao dịch đánh giá có 94% khả năng Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12/2026 và 6% khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm. Lãi suất cao làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết áp lực bán trên thị trường chứng khoán có thể đã kích hoạt một số lệnh gọi ký quỹ, kéo theo lực bán trên thị trường kim loại và khiến thị trường vàng, bạc hiện rơi vào tình thế khó khăn.

Về triển vọng phục hồi, ông Gaffney cho rằng thị trường cần chứng kiến nhu cầu vàng gia tăng từ cả người tiêu dùng lẫn các ngân hàng trung ương. Ông cũng lưu ý những sự cố máy tính gần đây và lo ngại về trí tuệ nhân tạo (AI) có thể khiến nhà đầu tư quay trở lại với các "tài sản cứng" như vàng.

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 1,5% xuống 44,34 USD/ounce, giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.361,18 USD/ounce, còn giá palladium giảm 3% xuống 919,14 USD/ounce.