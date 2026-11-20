Người dân Mỹ tại một trung tâm thương mại ở bang Virginia. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Theo phân tích của Trung tâm Chính sách Lưỡng đảng (BPC), Mỹ có thể chạm trần nợ công vào tháng 2 hoặc tháng 3/2027 nếu Quốc hội không nâng hoặc đình chỉ giới hạn vay nợ.

Diễn biến này báo hiệu một cuộc đối đầu mới về chính sách tài khóa tại Washington trong bối cảnh nợ công tiếp tục gia tăng.

Năm 2025, đảng Cộng hòa đã nâng trần nợ thêm 5.000 tỷ USD, lên 41.100 tỷ USD, trong khuôn khổ đạo luật cắt giảm thuế.

Tuy nhiên, mức trần này dự kiến sớm bị chạm tới do Chính phủ Mỹ tiếp tục vay nợ để tài trợ các chương trình chi tiêu, từ quốc phòng đến an sinh xã hội.

Theo tờ The New York Times, khi chạm trần nợ, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phải áp dụng các biện pháp tài chính đặc biệt, bao gồm tạm ngừng đầu tư vào một số quỹ tiết kiệm của công chức liên bang và quỹ phúc lợi của nhân viên bưu chính nghỉ hưu, nhằm duy trì khả năng thanh toán.

BPC cảnh báo thời điểm Chính phủ cạn kiệt các biện pháp này, còn gọi là X-date, có thể đến sớm nhất vào tháng 8/2027, làm gia tăng nguy cơ Mỹ không thực hiện được nghĩa vụ tài chính.

Nợ công Mỹ đã vượt 40.000 tỷ USD vào tháng 8/2026, sớm hơn dự kiến do tác động của chính sách cắt giảm thuế và chi phí chiến tranh với Iran.

Những lo ngại về tình trạng nợ công gia tăng đã gây bất ổn trên thị trường tài chính, đẩy chi phí vay vốn lên cao và khiến người dân phải trả nhiều hơn khi mua nhà, ô tô.

Đảng Cộng hòa đang chịu sức ép đạt thỏa thuận về ngân sách và trần nợ trước khi đảng Dân chủ nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1/2027. Nếu không, Tổng thống Donald Trump sẽ phải đàm phán với phe Dân chủ để tránh nguy cơ vỡ nợ.

Nghị sỹ đảng Dân chủ Brendan Boyle đề xuất trao quyền cho Bộ Tài chính chủ động đình chỉ trần nợ, trừ khi Quốc hội bác bỏ. Đáng chú ý, Tổng thống Trump trước đây cũng từng ủng hộ xóa bỏ hoàn toàn cơ chế trần nợ công, cho rằng quy định này có thể dẫn đến thảm họa kinh tế.

Theo BPC, thời điểm xảy ra rủi ro còn phụ thuộc vào lãi suất, tăng trưởng kinh tế, các phán quyết tư pháp liên quan đến thuế quan và kết quả đàm phán ngân sách cuối năm./.