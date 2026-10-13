'Đòn bẩy' chuyển đổi xanh

Với 1.135 lao động, sản lượng từ 8-10 triệu sản phẩm mỗi năm, Công ty May Hòa Thọ-Đông Hà là một trong những đơn vị sản xuất may mặc có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Khoảng 90-95% sản phẩm của nhà máy hiện được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Yêu cầu cao về tiến độ, chất lượng và ngày càng khắt khe hơn về tiêu chuẩn sản xuất khiến đổi mới phương thức quản trị trở thành yêu cầu thường xuyên đối với doanh nghiệp.

Giám đốc Công ty May Hòa Thọ-Đông Hà Phạm Ngọc Thọ cho biết, từ năm 2024, đơn vị bắt đầu đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các khâu hoạt động. Đáng chú ý, phần mềm hệ thống quản trị sản xuất được chính đội ngũ công nghệ thông tin của nhà máy nghiên cứu, xây dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế. Theo đó, trong công việc hành chính hằng ngày, các thủ tục xin nghỉ phép, trình ký, phê duyệt hồ sơ, bảng lương trước đây phải sử dụng giấy và chuyển qua nhiều cấp nay được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống.

Công ty May Hòa Thọ-Đông Hà là một trong những đơn vị sản xuất may mặc có quy mô lớn trên địa bàn - Ảnh: L.A

Trong sản xuất, dòng dữ liệu được kết nối từ nguyên liệu đầu vào đến từng chuyền may. Tại kho nguyên liệu, các lô vải được quản lý bằng mã QR. Chỉ cần quét mã, người phụ trách có thể biết số lượng cây vải, chủng loại, số mét, số lô và vị trí lưu trữ.

Ở 18 chuyền may, mỗi chuyền được trang bị một máy tính bảng để cập nhật dữ liệu. Số lượng sản phẩm đạt, sản phẩm lỗi, tỉ lệ lỗi được ghi nhận theo thời gian thực; từng dạng lỗi cũng được mã hóa cụ thể. Thay vì chờ cuối ngày mới tổng hợp số liệu từ các bảng ghi chép thủ công, người quản lý có thể theo dõi tình hình ngay khi sản xuất đang diễn ra để kịp thời chấn chỉnh những khâu có vấn đề.

Đặc biệt, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về môi trường, công ty đã lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống điện năng lượng mặt trời có công suất thiết kế 450 kWp, đáp ứng khoảng 40-60% nhu cầu điện của đơn vị, góp phần giảm khoảng 30-40% chi phí tiền điện hằng tháng. Công ty đang nâng cấp trạm biến áp và dự kiến trong tháng 10/2026 này sẽ ngừng sử dụng lò hơi đốt củi trấu để chuyển sang sử dụng điện nhằm giảm phát thải từ quá trình đốt nhiên liệu và tiết kiệm chi phí mua củi trấu, chi phí nhân công vận hành.

“Hiện nay khách hàng không chỉ quan tâm đến chất lượng, giá thành, thời gian giao hàng mà còn chú ý đến việc sử dụng năng lượng, phát thải và trách nhiệm môi trường trong quá trình sản xuất. Vì vậy, chuyển đổi xanh đang trở thành yêu cầu song hành với chuyển đổi số”, ông Thọ nhấn mạnh.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, tại Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị (Sepon Group), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng đang được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp. Theo đó, một trong những hướng đi đơn vị kiên trì thực hiện nhiều năm qua là phát triển vùng nguyên liệu lúa hữu cơ gắn với liên kết nông dân.

Trong đó, năm 2026 này, doanh nghiệp liên kết sản xuất gần 200ha lúa hữu cơ, lúa VietGAP tại Hiếu Giang, Gio Linh, Vĩnh Linh và Hải Lăng. Toàn bộ diện tích được áp dụng mạ khay, máy cấy, kết hợp sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và thiết bị bay không người lái trong quá trình chăm sóc, góp phần đồng bộ quy trình sản xuất, giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả canh tác.

Cơ giới hóa và chuyển đổi số được SEPON Group đưa vào đồng ruộng, góp phần giảm sức lao động và nâng cao hiệu quả sản xuất - Ảnh: L.A

Tổng Giám đốc Sepon Group Lê Quang Nhật cho biết, doanh nghiệp không chỉ hướng tới việc tạo ra sản phẩm nông nghiệp sạch, hữu cơ mà còn từng bước tổ chức lại chuỗi sản xuất theo hướng tận dụng tối đa nguyên liệu và phụ phẩm. Theo đó, thay vì để rơm trên đồng hoặc đốt bỏ, doanh nghiệp thúc đẩy việc thu gom bằng máy cuộn rơm để tiếp tục sử dụng. Rơm có thể được tận dụng phục vụ chăn nuôi; trấu sử dụng làm đệm lót sinh học; chất thải sau chăn nuôi tiếp tục được xử lý thành nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ đưa trở lại đồng ruộng.

Bên cạnh đó, việc đưa cơ giới hóa và công nghệ vào đồng ruộng không chỉ giúp giảm lao động thủ công mà còn tạo điều kiện kiểm soát tốt hơn lượng vật tư sử dụng, thời điểm chăm sóc và quy trình sản xuất.

Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Phạm Trường Sơn thông tin, mới đây, tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026-vòng đối thoại địa phương tại Quảng Trị, lãnh đạo tỉnh đã đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục tập trung chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên 2 trụ cột cốt lõi: Chuyển đổi số và chuyển đổi xanh để bứt phá và vươn xa. Đồng thời chú trọng đầu tư, khai thác hiệu quả các lĩnh vực mà tỉnh đã xác định là trụ cột trực tiếp tạo động lực tăng trưởng gồm năng lượng-logistic-du lịch và nông nghiệp xanh.

Phần lớn doanh nghiệp địa phương có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực đầu tư còn hạn chế, vì vậy chuyển đổi cần được thực hiện theo lộ trình phù hợp, bắt đầu từ những vấn đề thiết thực nhất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Về phía các hiệp hội doanh nghiệp, cần tiếp tục phát huy vai trò kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, các tổ chức tín dụng, đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ và thị trường. Qua đó, từng bước tháo gỡ những khó khăn về vốn, công nghệ, nhân lực hay tiêu chuẩn xanh, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động hơn trên hành trình chuyển đổi.

“Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được gắn với hiệu quả sản xuất, tiết giảm chi phí và chiến lược phát triển dài hạn. Đây cũng chính là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.”, ông Sơn khẳng định.