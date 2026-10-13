Công nghệ 13/10: Android giá rẻ dính mã độc, JBL mở rộng dòng Live

Mã độc ẩn trong điện thoại Android giá rẻ

Chiến dịch mã độc Midnight Mimosa được phát hiện trên hàng nghìn điện thoại Android giá rẻ tại hơn 150 quốc gia. Mã độc được tích hợp sẵn trong firmware trước khi thiết bị đến tay người dùng, có khả năng tự cài ứng dụng, gian lận quảng cáo và biến điện thoại thành proxy chuyển tiếp lưu lượng mạng.

Các nhà nghiên cứu bảo mật Bitdefender xác định những thiết bị ảnh hưởng gồm Doogee S200 X, Cubot KINGKONG X và một số thiết bị giả mạo sản phẩm Samsung, Apple.

Chiến dịch đã hoạt động khoảng hai năm. Mexico, Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Brazil và Tây Ban Nha ghi nhận nhiều thiết bị nhiễm mã độc.

Hệ thống của mã độc có thể phân phối khoảng 32 ứng dụng ngụy trang dưới dạng công cụ thời tiết, quản lý tệp, khóa ứng dụng và chỉnh sửa âm thanh. Một số ứng dụng tạo lượt hiển thị, lượt nhấp quảng cáo giả hoặc tạm vô hiệu hóa Google Play Store để tránh bị phát hiện.

Bitdefender cũng tìm thấy 13 ứng dụng trên Google Play chứa mã gian lận quảng cáo liên quan.

Đáng chú ý, mã độc có thể khiến địa chỉ IP của người dùng xuất hiện trong những kết nối họ không chủ động thực hiện. Tuy nhiên, Bitdefender chưa xác nhận hạ tầng proxy đã thực sự chuyển tiếp lưu lượng.

Do mã độc nằm trong phân vùng hệ thống, việc gỡ ứng dụng thông thường không đủ để loại bỏ hoàn toàn.

JBL Live Beam 4 hoàn thiện dòng tai nghe Live 4 Series tại Việt Nam

JBL bổ sung tai nghe không dây Live Beam 4 vào thị trường Việt Nam, hoàn thiện dòng Live 4 Series cùng Live 680NC và Live 780NC. Ba mẫu có giá niêm yết lần lượt 4,99 triệu đồng, 3,29 triệu đồng và 4,39 triệu đồng.

Live Beam 4 sử dụng thiết kế in-ear, trọng lượng khoảng 4,85 g mỗi bên, đạt chuẩn kháng nước, bụi IP55. Sản phẩm trang bị driver dynamic 10 mm, hỗ trợ Hi-Res Audio Wireless và JBL Spatial Sound.

Điểm đáng chú ý là hộp sạc Smart Charging Case có màn hình lớn, chạy JBL Smart OS 3.0, cho phép điều chỉnh âm lượng, chuyển bài, thay đổi chế độ chống ồn và tinh chỉnh EQ.

Tai nghe có thời lượng phát nhạc tối đa 12 giờ, cộng thêm 36 giờ từ hộp sạc khi tắt chống ồn chủ động (ANC). Khi bật Bluetooth và ANC, tổng thời lượng sử dụng đạt tối đa 40 giờ. Sạc nhanh 10 phút cung cấp thêm khoảng 4 giờ nghe nhạc; hộp sạc hỗ trợ USB Type-C và sạc không dây Qi.

Hai mẫu Live 680NC và Live 780NC có thiết kế chụp tai on-ear và over-ear, sử dụng driver dynamic 40 mm, hỗ trợ LDAC Hi-Res Audio Wireless và JBL Spatial Sound 3.0. Thời lượng pin đạt tối đa 80 giờ khi tắt ANC hoặc 50 giờ khi bật ANC.

Cả ba sản phẩm đều tích hợp công nghệ chống ồn thích ứng True Adaptive Noise Cancelling 2.0 và cá nhân hóa âm thanh Personi-Fi 3.0. Live Beam 4 còn có hệ thống sáu microphone kết hợp thuật toán AI để cải thiện chất lượng đàm thoại.

ArtCraft phát triển phần mềm miễn phí thay thế Microsoft Office

Brandon Thomas, nhà phát triển bộ công cụ sáng tạo mã nguồn mở ArtCraft, tiếp tục mở rộng dự án bằng ba ứng dụng văn phòng gồm GridCraft, DeckCraft và WordCraft, tương ứng với Excel, PowerPoint và Word.

Các phần mềm được tạo bằng Claude, đăng tải trên GitHub và cho phép tải về miễn phí.

Trước đó, ArtCraft tập trung phát triển các giải pháp thay thế miễn phí cho phần mềm Adobe. Dự án từng vấp phải chỉ trích liên quan đến xu hướng lập trình dựa trên AI, hay vibecoding và lo ngại về chất lượng phần mềm do AI tạo ra.

ArtCraft hướng đến khả năng hoạt động trên cả macOS, Windows và Linux, đồng thời phản đối mô hình thuê bao định kỳ của các phần mềm thương mại. Theo định hướng này, người dùng có thể tải và sử dụng công cụ thay vì phụ thuộc vào các gói đăng ký liên tục.

Dự án cũng có thể mở rộng sang lĩnh vực thiết kế kỹ thuật. Trong cộng đồng Discord của ArtCraft, CADcraft thường xuyên được đề xuất như một giải pháp thay thế phần mềm của Autodesk, thu hút sự quan tâm từ những người làm kỹ thuật và in 3D.