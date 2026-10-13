Bắc Ninh có 2 nông dân được tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới”

Tối 12/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 40 năm Đổi mới” năm 2026 cho 96 cá nhân tiêu biểu toàn quốc.

Thành phố Bắc Ninh vinh dự có 2 đại diện tiêu biểu được tôn vinh là ông Hoàng Đình Quê (tổ dân phố Quỳnh Sơn, phường Tân An) và ông Nguyễn Văn Nam (thôn Thủ Dương, xã Nam Dương).

Ông Hoàng Đình Quê (tổ dân phố Quỳnh Sơn, phường Tân An) và ông Nguyễn Văn Nam (thôn Thủ Dương, xã Nam Dương).

Ông Hoàng Đình Quê là điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế trang trại tuần hoàn khép kín công nghệ cao kết hợp nuôi trồng thủy sản, nuôi giun trùn quế và trồng dưa lưới. Khởi nghiệp năm 2008 từ 30 con lợn thịt, đến nay trang trại của ông mở rộng lên 5 trại nuôi lợn với quy mô 2.600 - 3.000 con/lứa và 2 trại nuôi vịt thương phẩm 16.000 con/lứa. Năm 2025, mô hình đạt doanh thu 24 tỷ đồng, lợi nhuận 12 tỷ đồng.

Trong sản xuất, ông ứng dụng công nghệ điều khiển hệ thống cấp thức ăn, nước uống tự động qua điện thoại thông minh, sử dụng chế phẩm sinh học xử lý chất thải và nuôi giun trùn quế làm thức ăn cho vật nuôi, phân bón cho cây trồng. Mô hình tạo việc làm cho 10 - 15 lao động địa phương với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. Ông là cá nhân duy nhất của thành phố Bắc Ninh nhận danh hiệu “Nhà khoa học của nhà nông” năm 2026 và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (2025).

Ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất và tiêu thụ mỳ Chũ Nam Thể, là hạt nhân đi đầu đổi mới kỹ thuật làng nghề truyền thống. Thành lập từ năm 2007, đến năm 2025 hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ khoảng 850 tấn mỳ gạo các loại, tạo việc làm thường xuyên cho 185 lao động với thu nhập bình quân từ 8,5 - 9 triệu đồng/người/tháng; sở hữu 2 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao.

Ông Nam trực tiếp nghiên cứu, cải tiến dây chuyền tráng bánh sử dụng năng lượng gas thay cho than, củi, rút ngắn thời gian một mẻ tráng từ 90 phút xuống 40 phút. Sáng kiến đã được chuyển giao, ứng dụng trên 27 dây chuyền tại làng nghề Thủ Dương, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Việc hai nhà nông ưu tú của Bắc Ninh được vinh danh là nguồn cổ vũ lớn, tiếp tục lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn tại địa phương.