Tập trung phát triển y tế chuyên sâu

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và Bệnh viện Đà Nẵng thực hiện kỹ thuật ghép gan cho bệnh nhân. Ảnh: BVĐN

Theo Quyết định số 1658/QĐ-BYT ngày 8/6/2026 của Bộ Y tế về phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bệnh viện Đà Nẵng được đầu tư phát triển thành bệnh viện đa khoa cấp chuyên sâu mức kỹ thuật cao của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; đồng thời đảm nhận chức năng vùng, có nhiệm vụ chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế và ứng phó khi có dịch bệnh, thảm họa.

Bên cạnh đó, một số bệnh viện chuyên khoa của thành phố cũng được quy hoạch đảm nhận chức năng vùng, gồm: Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng và Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng. Đây là cơ sở để thành phố tiếp tục phát triển đa khoa mạnh, chuyên khoa sâu; nâng cao khả năng tiếp nhận, điều trị những bệnh lý chuyên sâu cho người dân thành phố và khu vực.

TS-BS. Trần Đình Vinh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã ban hành đề án phát triển thành bệnh viện chuyên sâu vùng và kế hoạch phát triển tổng thể giai đoạn 2026 - 2030; định hướng tập trung phát triển kỹ thuật cao và các trung tâm chuyên sâu về sản - nhi.

Hiện bệnh viện đã đưa vào sử dụng các khối nhà B, D, F và nhà y học nhiệt đới quy mô 200 giường; hoàn thành xây dựng Trung tâm Kỹ thuật và khám điều trị chất lượng cao (khối nhà 15 tầng); đang tiếp tục cải tạo các khối A, C, E và nhà cầu nối.

Đặc biệt, bệnh viện đang thực hiện 135 kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu; trong đó 27 kỹ thuật được triển khai mới từ năm 2025, 19 kỹ thuật đang tiếp nhận chuyển giao, đào tạo hoặc chuẩn bị triển khai…

Cũng như các bệnh viện hạng I khác, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng đã xây dựng định hướng phát triển y tế chuyên sâu, tiếp tục triển khai vai trò bệnh viện chuyên khoa ung bướu đảm nhận chức năng vùng. Đặc biệt, dự án xây mới khối điều trị nội trú 400 giường và nâng cấp hiện trạng của bệnh viện nhằm đạt quy mô 1.000 giường đến năm 2030 đang trong giai đoạn chuẩn bị, dự kiến triển khai từ năm 2027 và hoàn thành năm 2029.

Thành phố đã và đang đầu tư nâng cấp, mở rộng các bệnh viện tuyến cuối, trọng điểm theo hướng hình thành các trung tâm y tế chuyên sâu. BSCKII. Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu phát triển y tế trở thành dịch vụ chất lượng cao và từng bước trở thành hạt nhân của trung tâm y tế chuyên sâu khu vực, ngành y tế Đà Nẵng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung vào 3 trụ cột chính: đầu tư cơ sở hạ tầng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ y tế hiện đại.