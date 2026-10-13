Phiên họp Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Vũ Hải Quân chủ trì phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Vũ Hải Quân nhấn mạnh ý nghĩa của việc xét tặng hai giải thưởng đối với sự phát triển của khoa học và công nghệ nước nhà. Đặc biệt, trong bối cảnh đất nước thúc đẩy các mô hình phát triển mới dựa trên Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo việc tôn vinh các nhà khoa học có những đóng góp xuất sắc là một giải pháp quan trọng nhằm khuyến khích nghiên cứu, thu hút và phát triển nhân tài.

Các thành viên Hội đồng trao đổi tại phiên họp

Bộ trưởng đề nghị các thành viên Hội đồng làm việc với tinh thần công tâm, trách nhiệm, đánh giá nghiêm túc từng công trình, bảo đảm các công trình được trao giải thực sự xứng đáng với tầm vóc của Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và công nghệ.

Các thành viên Hội đồng trao đổi tại phiên họp

Ban Tổ chức giải thưởng cho biết, trong tổng số 30 hồ sơ đăng ký, có 29 công trình, cụm công trình đủ điều kiện đưa ra xét tặng, gồm 17 công trình đề nghị Giải thưởng Hồ Chí Minh và 12 công trình đề nghị Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Quá trình xét chọn khách quan, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm các công trình được vinh danh thực sự có giá trị khoa học và đóng góp thiết thực cho sự phát triển đất nước.