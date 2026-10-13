Thổ Nhĩ Kỳ 'hồi sinh' pháo ZU-23-2 thành Falcon 23-4M Lightning với 3 công nghệ tối tân

Công ty FDI Technology Falcon Dynamic Systems của Thổ Nhĩ Kỳ vừa giới thiệu tại Triển lãm quốc phòng ADEX 2026 ở Baku hệ thống phòng không tầm ngắn Falcon 23-4M Lightning chống máy bay không người lái (UAV/Drone).

Hệ thống được xây dựng trên nền tảng tích hợp 4 bệ pháo phòng không ZU-23-2 cũ của Liên Xô với radar BIRD, cảm biến quang-điện tử và hệ thống điều khiển hỏa lực tập trung, nhằm tạo ra giải pháp hard-kill (tiêu diệt cứng hoặc sát thương cứng - một thuật ngữ trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng, chỉ phương pháp dùng sức mạnh vật lý hoặc động năng để phá hủy hoàn toàn mục tiêu của kẻ thù) chi phí thấp trước các cuộc tập kích UAV số lượng lớn.

Hệ thống phòng không tầm ngắn Falcon 23-4M Lightning bố trí 4 bệ pháo phòng không ZU-23-2 trên một rơ-moóc đa trục có chân chống thủy lực.

Mỗi bệ mang hai pháo tự động 23 mm, tạo thành tổng cộng tám nòng. Tốc độ bắn kết hợp đạt khoảng 3.200 đến 4.000 viên mỗi phút khi được kiểm soát theo chế độ chùm đạn ngắn bởi hệ thống điều khiển trung tâm.

Đạn sử dụng loại 23×152 mmB tiêu chuẩn, bao gồm đạn nổ cháy có vạch đường và đạn xuyên giáp, giúp tận dụng nguồn đạn sẵn có tại nhiều quốc gia từng trang bị pháo phòng không ZU-23-2.

Công ty FDI Falcon Dynamic Systems ra mắt hệ thống phòng không Falcon 23-4M Lightning chống UAV tại Triển lãm ADEX 2026. Ảnh: timesofdefence.com.tr

Điểm then chốt không nằm ở số lượng nòng pháo mà ở việc số hóa và liên kết chúng thành một hệ thống thống nhất. Radar BIRD đảm nhận nhiệm vụ giám sát không gian và chỉ thị mục tiêu sơ bộ.

Cảm biến quang-điện tử kết hợp hồng ngoại hỗ trợ xác nhận mục tiêu, bám bắt thụ động cả ngày lẫn đêm và trong điều kiện nhiễu.

Tất cả dữ liệu được đưa vào hệ thống điều khiển hỏa lực Falcon Eye Air Guard, cho phép tính toán quỹ đạo, phân bổ mục tiêu giữa các bệ pháo và điều khiển tự động, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác ngắm bắn thủ công của kíp chiến đấu như phiên bản gốc.

Theo thông số do nhà sản xuất công bố, hệ thống Falcon 23-4M Lightning có khả năng đối phó các mục tiêu bay với tốc độ lên tới 650 km/h, ở cự ly tối đa 2,5 km và độ cao tới 1.000 mét.

Các chỉ số này vẫn đang trong giai đoạn kiểm chứng thực tế. Cấu hình di động trên rơ-moóc cho phép triển khai nhanh để bảo vệ các điểm quan trọng như sân bay, kho hậu cần hoặc trung tâm chỉ huy, đồng thời có phiên bản cố định.

Công ty công nghệ FDI Falcon Dynamic Systems chính thức ra mắt hệ thống phòng không Falcon 23-4M Lightning chống UAV tại Triển lãm ADEX 2026, tích hợp 4 bệ pháo phòng không nòng đôi 23mm ZU-23-2 cùng radar BIRD, cụm cảm biến quang - điện tử, hệ thống theo dõi tự động và điều khiển hỏa lực tập trung. Nguồn ảnh: Tập đoàn Army Recognition

Hệ thống Falcon 23-4M Lightning đã được giao cho Azerbaijan từ năm 2025 để tích hợp và thử nghiệm.

Việc hiện đại hóa pháo phòng không ZU-23-2 theo hướng này phản ánh xu hướng tận dụng vũ khí cũ kết hợp công nghệ cảm biến và điều khiển số để tạo lớp phòng thủ cận chiến chống UAV/Drone.

Hỏa lực pháo 23 mm tạo ra khối lượng kim loại lớn trong thời gian ngắn với chi phí mỗi phát bắn thấp hơn nhiều so với tên lửa phòng không, phù hợp khi đối phương sử dụng UAV giá rẻ hàng loạt.

Dù tầm bắn và độ cao còn hạn chế so với các hệ thống tên lửa hoặc pháo hiện đại hơn, sự kết hợp giữa radar, cảm biến quang điện tử và điều khiển tập trung đã khắc phục điểm yếu lớn nhất của pháo phòng không ZU-23-2 nguyên bản là khả năng phát hiện và bám bắt mục tiêu nhỏ, thấp, cơ động khó đoán.

(Theo armyrecognition.com, timesofdefence.com.tr, pressa24.ru, fditechnology.com)