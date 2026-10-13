54 đội tranh tài tại Cuộc thi Tài năng trẻ Logistics Việt Nam 2026

Đây là chặng thi quan trọng nhằm phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ và thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực logistics. Cuộc thi do Hiệp hội Phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) phối hợp với Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tổ chức.

Theo đó, trong số 54 đội tham gia vòng bán kết có 27 đội khu vực miền Bắc, 22 đội khu vực miền Nam và 5 đội đến từ miền Trung. Các đội được chia thành hai bảng: khu vực phía Bắc (từ Huế trở ra) và khu vực phía Nam (từ Đà Nẵng trở vào). Vòng bán kết dự kiến tổ chức trước ngày 31/10 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại hai khu vực; vòng chung kết dự kiến diễn ra trước ngày 30/11 tại Hải Phòng.

Với thông điệp “Làm chủ công nghệ - Dẫn lối tương lai”, VYLT 2026 hướng đến sinh viên có đam mê trong lĩnh vực logistics và các ngành liên quan. Mỗi cơ sở đào tạo cử một đội gồm 4 thành viên, cùng nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho những vấn đề thực tiễn của ngành. Thông qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức chuyên môn, rèn luyện tư duy phân tích, kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, thuyết trình và phản biện.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, VYLT góp phần tăng cường kết nối giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp. Trong bối cảnh ngành logistics ngày càng đòi hỏi nhân lực có chuyên môn, khả năng thích ứng với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, cuộc thi được kỳ vọng tạo động lực đổi mới trong đào tạo, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ đáp ứng yêu cầu phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.