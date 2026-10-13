Bản lĩnh doanh nhân thời đại số

Hệ thống máy bào rãnh cửa thang máy tại Công ty TNHH Thang máy kỹ thuật điện AZ.

Tại Công ty TNHH Thang máy kỹ thuật điện AZ, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa, nếu trước đây, phần lớn công đoạn gia công linh kiện thang máy được thực hiện bằng máy móc cơ khí truyền thống, mất nhiều thời gian và nhân công, thì nay đơn vị đã đầu tư 30 tỷ đồng để hiện đại hóa dây chuyền sản xuất.

Theo đó, hệ thống máy chấn tự động CNC, máy cắt laser, máy bào rãnh, máy hàn laser cùng nhiều thiết bị công nghệ cao đã được công ty đưa vào vận hành, rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm và giảm nhân công trực tiếp.

Ông Trần Thiết Thích, Giám đốc Công ty TNHH Thang máy kỹ thuật điện AZ cho biết: Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của doanh nghiệp. Từ thực tiễn hoạt động, doanh nghiệp từng bước phát triển các dòng thang máy thông minh, tiết kiệm năng lượng, tích hợp hệ thống điều khiển từ xa và các giải pháp an toàn. Đây không chỉ là sự thay đổi về công nghệ sản xuất, mà còn thể hiện tư duy kinh doanh hướng đến chất lượng, hiệu quả và nhu cầu của thị trường.

Công nhân điều khiển máy cắt CNC tại Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thịnh Phát.

Còn đối với Công ty TNHH Thương mại sản xuất Thịnh Phát, phường Quảng Phú, tinh thần đổi mới được cụ thể hóa bằng việc đầu tư máy móc hiện đại vào sản xuất cửa chống cháy và các sản phẩm cơ điện. Trước đây, ở một số công đoạn như: cắt, gia công cửa với nhiều kích thước khác nhau, doanh nghiệp phải bố trí từ 5 đến 7 lao động. Khi đưa máy cắt, máy đột CNC, máy chấn và máy hấp tạo vân gỗ vào vận hành, nhiều công đoạn được thực hiện ngay tại xưởng, góp phần tối ưu quy trình sản xuất, nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian thi công lắp đặt tại công trường.

Từ lĩnh vực công nghiệp đến sản xuất nông nghiệp, tinh thần dám nghĩ, dám làm và chủ động đổi mới đang mở ra những hướng phát triển mới cho doanh nghiệp Thanh Hóa. Với Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36, phường Đông Tiến, hành trình đổi mới bắt đầu từ việc tìm kiếm mô hình sản xuất phù hợp, kết hợp cơ giới hóa với ứng dụng công nghệ vào từng khâu canh tác.

Năm 2012, ông Nguyễn Xuân Thiên tham gia thành lập Hợp tác xã cơ giới hóa nông nghiệp, cung cấp dịch vụ máy cấy, máy gặt, máy cày và sản xuất mạ khay. Trước yêu cầu mở rộng quy mô, phát triển sản xuất chuyên sâu, ông quyết định thành lập Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36, tạo điều kiện chủ động hơn về nguồn lực và định hướng đầu tư dài hạn. Đến nay, doanh nghiệp đã đầu tư 3,2ha nhà màng, nhà kính để trồng rau, hoa, quả; đồng thời phát triển dịch vụ máy nông nghiệp, sản xuất khay mạ và chậu nhựa PP phục vụ nhu cầu canh tác. Trung bình mỗi năm, công ty cung ứng từ 900 nghìn đến 1 triệu khay mạ và khoảng 500 nghìn chậu nhựa cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cũng từng bước ứng dụng chuyển đổi số, đưa các sản phẩm rau, hoa, quả lên những kênh thương mại điện tử như: Nông sản an toàn Thanh Hóa và Postmart.vn; kết hợp với các kênh phân phối truyền thống, siêu thị, cửa hàng thực phẩm..., việc mở rộng phương thức tiếp cận khách hàng giúp doanh nghiệp đa dạng hóa đầu ra, tăng khả năng kết nối thị trường.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các viện nghiên cứu tại Thái Lan và Đài Loan để tiếp nhận, chuyển giao công nghệ sản xuất giống dưa vàng, dưa chuột baby ngay tại Việt Nam. Đây được kỳ vọng là hướng đi mới giúp doanh nghiệp chủ động nguồn giống, giảm chi phí đầu vào, nâng cao hiệu quả sản xuất, đồng thời từng bước đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Trung bình mỗi năm Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36 đạt lợi nhuận trên 2 tỷ đồng sau khi trừ chi phí, tạo việc làm thường xuyên cho 20 lao động và khoảng 30 lao động thời vụ.

Khu nhà màng, nhà lưới trồng rau thuỷ canh tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao Thiên Trường 36.

Từ những dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện đại đến các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, có thể thấy bản lĩnh doanh nhân thời đại số được thể hiện bằng những quyết định đầu tư có tính toán, tinh thần dám đổi mới và khả năng thích ứng trước yêu cầu của thị trường. Công nghệ không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm mà còn mở rộng không gian kinh doanh, tối ưu nguồn lực và tạo dựng lợi thế cạnh tranh.