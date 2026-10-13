Pháp khởi động dự án tiêm kích thế hệ 6 và 'Siêu Rafale' của riêng mình

Sau khi rút khỏi dự án phát triển máy bay chiến đấu tiên tiến FCAS hợp tác với Đức, Pháp đang khởi động chương trình của riêng mình để tạo ra tiêm kích thế hệ tiếp theo nhằm hiện đại hóa lực lượng không quân của nước này.

Theo báo Les Echos, Tham mưu trưởng Lực lượng Không quân Vũ trụ Pháp - Tướng Jerome Bellangel đã đưa ra tuyên bố về dự án đầy tham vọng nói trên: "Pháp cuối cùng đã tách khỏi con đường của Đức và đang đẩy nhanh việc phát triển một loại máy bay chiến đấu nội địa có tên gọi ACF (Avion de combat du futur)".

Chiếc tiêm kích này sẽ thay thế ý tưởng NGF (Máy bay chiến đấu thế hệ mới) và sẽ là phiên bản kế nhiệm của Rafale F4. Song song với đó, vào tháng 12 năm nay, Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Pháp sẽ chính thức khởi động giai đoạn phát triển máy bay chiến đấu Super Rafale thuộc phiên bản F5.

Pháp đủ sức tự phát triển tiêm kích thế hệ 6 của riêng mình.

Phiên bản nâng cấp của tiêm kích Rafale sẽ được trang bị động cơ mới, trí tuệ nhân tạo, hệ thống quang điện tử và tên lửa siêu thanh để phục vụ mục đích răn đe hạt nhân.

Việc ra mắt giai đoạn phát triển nguyên mẫu ACF đầu tiên dự kiến ​​vào năm 2027, và mốc thời gian tạo ra phiên bản sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào năm 2029.

Để tích hợp trí tuệ nhân tạo vào chiến đấu, Không quân Pháp đang triển khai dự án HypAIRion, trong đó đã biến 2 tiêm kích Mirage 2000 thành những "phòng thí nghiệm bay".

Mục tiêu chính của dự án là thực hiện chuyến bay phối hợp đầu tiên giữa tiêm kích Rafale và máy bay không người lái dẫn đường vào năm 2028.

Ngoài ra, Pháp còn có kế hoạch tăng số lượng máy bay chiến đấu của mình lên ít nhất 230 chiếc vào năm 2035, từ con số hiện tại là 170 chiếc.

Dự kiến 2 phi đội mới đang được thành lập trong đơn vị không quân tại căn cứ Kazo, một trong số đó sẽ chuyên về máy bay không người lái trinh sát và tấn công. Phi đội thứ hai sẽ đối phó với các mối đe dọa ở độ cao lớn như tên lửa đạn đạo và khinh khí cầu trinh sát.

Theo Les Echos