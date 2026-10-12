Tình trạng sức khỏe hiện tại của ca sĩ Mạnh Quỳnh

Cách đây không lâu, Mạnh Quỳnh thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện ở Việt Nam trong tình trạng phải sử dụng xe lăn và cần người hỗ trợ di chuyển. Hình ảnh khác với vẻ ngoài khỏe khoắn thường thấy của giọng ca bolero nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ công chúng. Không ít khán giả lo ngại nam ca sĩ đang gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe.

Trước những thắc mắc và đồn đoán trên mạng xã hội, Mạnh Quỳnh đã chủ động chia sẻ về tình trạng của bản thân. Nam ca sĩ khẳng định việc phải ngồi xe lăn không xuất phát từ tai biến như một số thông tin lan truyền, mà do chấn thương trong quá trình chơi thể thao.

Hình ảnh ca sĩ Mạnh Quỳnh ngồi xe lăn gây xôn xao mạng xã hội cách đây không lâu.

Theo chia sẻ của Mạnh Quỳnh, dù đã bước qua tuổi 50, anh vẫn duy trì lối sống năng động và dành sự yêu thích cho các hoạt động thể chất. Tuy nhiên, đôi khi tinh thần hăng hái khiến nam ca sĩ quên mất rằng cơ thể không còn ở độ tuổi sung sức như trước.

Mạnh Quỳnh hài hước cho biết mỗi khi chơi thể thao, anh vẫn cảm thấy mình khỏe khoắn, nhiệt huyết chẳng khác nào chàng trai 18 tuổi. Thế nhưng, trong một lần vận động, nam ca sĩ không may bị trật chân, dẫn đến nứt xương.

Chấn thương này khiến việc đi lại của anh trở nên khó khăn, buộc phải sử dụng xe lăn và nhờ người hỗ trợ trong thời gian hồi phục. Đây cũng là lý do Mạnh Quỳnh xuất hiện với hình ảnh khiến người hâm mộ lo lắng khi trở về Việt Nam tham dự sự kiện.

Mạnh Quỳnh cho biết bị chấn thương trong quá trình chơi thể thao, dẫn đến nứt xương mắt cá phải băng bột.

Trong lần xuất hiện mới nhất tại họp báo của một đồng nghiệp, dù chân chưa hồi phục hoàn toàn, nam ca sĩ vẫn giữ được thần thái rạng rỡ và phong thái khá thoải mái. Anh vẫn có mặt tại sự kiện theo kế hoạch, trong khi việc di chuyển cần đến sự trợ giúp của những người xung quanh.

Sự hiện diện của Mạnh Quỳnh giữa lúc gặp chấn thương nhận được sự chú ý từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự quan tâm đến sức khỏe của nam ca sĩ, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm của anh khi vẫn tham gia hoạt động đã dự kiến. Dẫu vậy, việc hồi phục hoàn toàn vẫn là điều được người hâm mộ mong đợi ở giọng ca sinh năm 1972.

Mạnh Quỳnh xuất hiện với thần thái rạng rỡ trong sự kiện mới nhất, tuy nhiên chân của anh chưa hồi phục hoàn toàn, vẫn cần người hỗ trợ di chuyển.

Mạnh Quỳnh là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích dòng nhạc bolero và những ca khúc trữ tình. Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh xây dựng được chỗ đứng riêng nhờ chất giọng đặc trưng cùng phong cách biểu diễn giàu cảm xúc.

Bên cạnh sự nghiệp solo, nam ca sĩ còn được đông đảo công chúng nhớ đến qua những màn kết hợp ăn ý với cố ca sĩ Phi Nhung. Cả hai từng đồng hành trong nhiều tiết mục và sản phẩm âm nhạc được khán giả yêu mến, trở thành một trong những cặp song ca để lại dấu ấn trong lòng người nghe nhạc trữ tình.

Dù định cư ở nước ngoài, Mạnh Quỳnh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên trở về Việt Nam biểu diễn. Những lần xuất hiện trước công chúng của anh vì thế luôn nhận được sự quan tâm nhất định. Ở thời điểm hiện tại, điều người hâm mộ mong muốn nhất là nam ca sĩ sớm hồi phục chấn thương, có thể đi lại bình thường và tiếp tục theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.