Đôi lục bình độc đáo từ vỏ quế

Các họa tiết mang dấu ấn văn hóa, cảnh sắc Quảng Ngãi trên sản phẩm

Đôi lục bình đặt trong xưởng sản xuất của Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng gây chú ý bởi kích thước lớn. Khác với những sản phẩm mỹ nghệ từ vỏ quế vốn quen thuộc, lần này người thợ thử sức với một sản phẩm có kích thước lớn hơn, đòi hỏi nhiều công đoạn xử lý và ghép vỏ.

Vỏ quế được lựa chọn từ những cây quế lâu năm, thân thẳng, lớp vỏ đẹp. Sau khi thu hoạch, vỏ được xử lý, tạo dáng, ghép từng lớp rồi mới chạm khắc các họa tiết lên thân bình. Đây cũng là lần đầu cơ sở thực hiện đôi lục bình có kích thước lớn từ vỏ quế. Bà Trần Thị Phương, xã Trà Bồng cho biết, bà đã gắn bó với cơ sở gần 10 năm. Với bà, việc được tham gia làm đôi lục bình lớn là một trải nghiệm đặc biệt. “Lần đầu tiên cơ sở làm lục bình lớn. Tôi rất vui và tự hào khi được tham gia làm sản phẩm này”, bà Phương chia sẻ.

Nếu kích thước tạo ấn tượng ban đầu thì những họa tiết trên thân bình lại là điểm nhấn của sản phẩm. Trên lớp vỏ quế, người thợ chạm khắc hình ảnh cô gái mang gùi quế, núi Thiên Ấn, chùa Minh Đức và những hình ảnh gợi nhắc về vùng đất Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Đức Lương, Giám đốc Công ty TNHH Hương Quế Trà Bồng cho biết, trước đây cơ sở chủ yếu làm những chiếc lục bình nhỏ từ vỏ quế. Việc làm sản phẩm lớn hơn nhằm tạo sự khác biệt và giới thiệu rõ hơn giá trị của cây quế Trà Bồng. “Lúc trước làm lục bình nhỏ, giờ làm lớn. Tôi muốn mọi người biết nhiều hơn về cây quế ở Quảng Ngãi”, ông Lương nói.

Đôi lục bình cao 1,5m được làm từ vỏ quế Trà Bồng

Không dừng lại ở những hình ảnh hiện có, cơ sở dự kiến đưa thêm nhiều biểu tượng gắn với vùng đất quế lên sản phẩm như cây quế cổ thụ, Quảng trường 28.8, Điện Trường Bà. “Qua đó giới thiệu thêm nơi cây quế lớn lên, gắn bó với người dân và cuộc sống ở đây”, ông Lương chia sẻ. Từ một lớp vỏ tưởng như chỉ là phần bỏ đi sau khi khai thác, qua bàn tay người thợ, quế được tạo thành những sản phẩm trang trí vừa có giá trị sử dụng, vừa mang dấu ấn địa phương. Cặp lục bình dự kiến được giới thiệu tại các hội chợ OCOP, các sự kiện, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

Quế Trà Bồng từ lâu đã gắn bó với đời sống của đồng bào Co và trở thành một trong những sản vật đặc trưng của Quảng Ngãi. Không chỉ được sử dụng làm gia vị, dược liệu, tinh dầu, cây quế còn được tận dụng để tạo ra nhiều sản phẩm thủ công, mỹ nghệ. Vùng quế Trà Bồng trước đây có khoảng 5.500ha. Hằng năm, sản lượng quế thu hoạch dao động khoảng 1.800-2.000 tấn. Với hương thơm đặc trưng, hàm lượng tinh dầu cao, quế Trà Bồng không chỉ được ưa chuộng trong nước mà còn có mặt tại một số thị trường quốc tế như Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ, Hàn Quốc…

Từ nguồn nguyên liệu này, nhiều sản phẩm được làm ra như tinh dầu quế, tăm, nhang và các mặt hàng mỹ nghệ từ vỏ quế như bình, chén, hộp đựng trà. Việc tạo nên đôi lục bình cao 1,5m cho thấy hướng đi mới trong việc khai thác giá trị của vỏ quế. Không chỉ dừng ở một sản phẩm thủ công, người làm quế đang tìm cách đưa thêm câu chuyện văn hóa, cảnh sắc và con người Quảng Ngãi vào từng sản phẩm.

Bởi vậy, mỗi lớp vỏ quế trên đôi lục bình không chỉ giữ lại màu sắc, hương thơm của cây quế mà còn mang theo hình ảnh của vùng đất nơi cây quế đã bén rễ từ bao đời.