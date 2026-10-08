Đánh giá các giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh

Cổng vào Thành cổ Diên Khánh, xã Diên Khánh.

UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” nhằm định hình không gian đô thị vệ tinh, sinh thái và văn hóa để Diên Khánh gắn kết với Nha Trang. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện Đề án, việc tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và cơ quan quản lý là cần thiết để đánh giá và thấy rõ các giá trị, thực trạng bảo tồn, đề xuất định hướng, giải pháp phù hợp.

Các đại biểu đã phân tích và cho rằng cần có sự khảo sát và đánh giá sâu, kỹ những giá trị và biến cố lịch sử gắn với những bài học kinh nghiệm từ các di tích tương đồng để thấy được kết quả, qua đó có giải pháp bảo tồn gắn với phát huy giá trị di tích Thành cổ. Tỉnh cần định hướng rõ giải pháp triển khai để bảo tồn, nghiên cứu khảo cổ và phát huy giá trị di tích trong bối cảnh đô thị hóa, hội nhập và phát triển du lịch di sản. Ý kiến của các chuyên gia xoay quanh các chủ đề then chốt nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của di tích Thành cổ Diên Khánh. Đây là bước đi quan trọng để đánh giá đúng thực trạng, mang tính khoa học và tìm ra hướng đi sát thực tế trước khi triển khai Đề án. Ban Tổ chức ghi nhận, tổng hợp toàn bộ các ý kiến tâm huyết của các chuyên gia để báo cáo UBND tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hành động cụ thể trong thời gian tới.

Ông Lê Văn Hoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa phát biểu tại hội thảo.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa Lê Văn Hoa nêu rõ, Thành cổ Diên Khánh là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và khảo cổ học, gắn với quá trình hình thành và phát triển của vùng đất Khánh Hòa trong chiều dài lịch sử. Đây còn là công trình quân sự có giá trị tiêu biểu, nơi lưu giữ những dấu tích quan trọng về lịch sử, văn hóa và con người Khánh Hòa.

Việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích Thành cổ Diên Khánh góp phần gìn giữ di sản văn hóa quý báu của địa phương, đưa Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vào thực tiễn; giáo dục truyền thống, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và du lịch của Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Di tích Thành cổ Diên Khánh nằm tại xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, được chúa Nguyễn Ánh xây dựng vào năm 1793. Nơi đây từng là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và quân sự quan trọng của tỉnh Khánh Hòa và cả vùng Nam Trung Bộ dưới thời nhà Nguyễn. Thành cổ Diên Khánh được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia vào ngày 16/11/1988.

Bờ đê đất của Thành cổ Diên Khánh đang được tôn tạo.