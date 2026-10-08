Phú Quốc dẫn đầu đảo được yêu thích ở châu Á năm 2026

Phú Quốc sở hữu những bãi biển xanh màu ngọc bích (Ảnh: TITC).

Ngày 8/10, thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, kết quả trên nằm trong khuôn khổ giải thưởng Readers’ Choice Awards 2026, một cuộc bình chọn thường niên của Condé Nast Traveler.

Ở bảng xếp hạng khu vực châu Á, Phú Quốc vượt qua nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng như Boracay, Palawan (Philippines), Langkawi (Malaysia), Koh Samui, Phuket (Thái Lan) và Bali (Indonesia).

Theo đánh giá từ bảng xếp hạng, sức hút của Phú Quốc trước hết đến từ cảnh quan biển đảo với những bãi biển dài, cát trắng, nước trong cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Đây cũng là nền tảng để đảo phát triển nhiều loại hình trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng và tham quan biển đến lặn ngắm san hô, khám phá các đảo nhỏ phía Nam, vườn quốc gia và tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai.

Trong những năm gần đây, các hoạt động du lịch trên đảo ngày càng đa dạng, kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực và khám phá văn hóa địa phương.

Việc đứng đầu bảng xếp hạng do độc giả quốc tế bình chọn chứng minh vị thế của Phú Quốc trong nhóm điểm đến biển đảo được quan tâm tại châu Á. Kết quả cũng phản ánh sức cạnh tranh ngày càng rõ của các điểm đến Việt Nam trên thị trường du lịch, khi du khách có nhiều lựa chọn trong khu vực Đông Nam Á.

Cùng với các yếu tố tự nhiên, bài toán đặt ra với Phú Quốc là duy trì chất lượng dịch vụ, bảo vệ hệ sinh thái và phát triển du lịch theo hướng bền vững trong bối cảnh lượng khách quốc tế ngày càng quan tâm đến những điểm đến biển đảo nổi tiếng.