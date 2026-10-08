Lan tỏa giá trị sản phẩm làng nghề qua Hội thi thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026.

Mở rộng cơ hội thị trường cho sản phẩm làng nghề

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết Hội chợ là dịp tạo thêm cơ hội thị trường cho sản phẩm, cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp và động lực cho những người đang gìn giữ, phát triển nghề tại các vùng quê.

Theo ông Nguyễn Minh Tiến, làng nghề là một phần của đời sống và văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, người dân đã tạo ra các sản phẩm từ những vật liệu gần gũi như đất, tre, gỗ, sợi, thể hiện kinh nghiệm, kỹ năng và dấu ấn riêng của từng vùng miền. Việc bảo tồn làng nghề cần gắn với khả năng sống được bằng nghề, để người làm nghề có thu nhập ổn định và có điều kiện truyền nghề cho thế hệ sau.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu khai mạc hội chợ.

Hội chợ năm nay có quy mô 100 gian hàng, cùng không gian trưng bày, triển lãm chung, với sự tham gia của hơn 50 đơn vị đến từ 19 tỉnh, thành phố. Các sản phẩm được giới thiệu đa dạng, gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên và các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền.

Hoạt động xúc tiến thương mại tại Hội chợ tập trung kết nối các cơ sở sản xuất với doanh nghiệp phân phối, siêu thị và các kênh thương mại điện tử; kết hợp giới thiệu trực tiếp với livestream và ứng dụng mã QR cung cấp thông tin về sản phẩm, cơ sở sản xuất, nguồn gốc.

Ông Nguyễn Minh Tiến cho rằng, cùng với việc giữ gìn bản sắc, sản phẩm làng nghề cần từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường về chất lượng, công năng, thiết kế, bao bì, nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường. Việc ứng dụng công nghệ trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm cần gắn với chất lượng sản phẩm, khả năng giao hàng và chăm sóc khách hàng.

Các đại biểu là nghệ nhân làng nghề tham dự lễ khai mạc hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 22.

Vinh danh 55 sản phẩm thủ công mỹ nghệ xuất sắc

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện của Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026, Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 được tổ chức với thông điệp “Tinh hoa nghề Việt sáng tạo, nâng tầm giá trị và hội nhập”, nhằm tôn vinh, khuyến khích sức sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, nhà thiết kế; góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa làng nghề và kết nối sản phẩm với thị trường, du lịch, xuất khẩu.

Đây là năm thứ sáu Hội thi được tổ chức trên phạm vi cả nước. Ban tổ chức tiếp nhận 453 sản phẩm của 256 tác giả, nhóm tác giả. Trong đó, miền bắc có 359 sản phẩm của 203 tác giả; miền trung 58 sản phẩm của 32 tác giả và miền nam 36 sản phẩm của 21 tác giả.

Các sản phẩm dự thi thuộc 5 nhóm: Gốm sứ và thủy tinh; Dệt, thêu, đan, móc; Mây, tre, lá; Đá, gỗ mỹ nghệ, sơn mài, khảm trai; nhóm sản phẩm khác như sừng, kim khí, hoa, tranh.

Tác giả cao tuổi nhất tham gia Hội thi năm nay là 81 tuổi, đến từ thành phố Hải Phòng, với sản phẩm thuộc nhóm dệt, thêu; tác giả nhỏ tuổi nhất 11 tuổi, đến từ thành phố Hà Nội, với tác phẩm tranh sơn dầu.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho 5 sản phẩm xuất sắc tại hội thi.

Hội đồng Giám khảo gồm 11 thành viên là các chuyên gia, nhà quản lý, nhà nghiên cứu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, mỹ thuật và văn hóa. Qua chấm chọn, Hội đồng lựa chọn 55 sản phẩm xuất sắc để trao giải.

Trong 5 giải Nhất được trao, Hà Nội có 4 sản phẩm được vinh danh. Gồm bộ sưu tập “Gốm trang trí không gian trà Việt” của tác giả Ngô Bá Hoàng; “Trạm vào tinh hoa đất trời” của tác giả Lê Thị Lan Hương; “Đèn mây” của tác giả Nguyễn Văn Vinh và “Sen nở” của tác giả Phạm Thu Thủy.

Giải Nhất còn lại thuộc về tác giả Vũ Văn Hoan đến từ Hưng Yên với tác phẩm “Chiếc rọ rách”.

Ban tổ chức trao 10 giải Nhì, 15 giải Ba, 25 giải Khuyến khích và một số giải thưởng phụ cho các tác giả có sản phẩm xuất sắc. Trong số các tác giả được trao giải có nhiều người đến từ các làng nghề truyền thống của Hà Nội.

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Nguyễn Minh Tiến chúc mừng các tác giả có sản phẩm được trao giải và cảm ơn các tác giả đã tham gia Hội thi. Theo ông, mỗi sản phẩm gửi đến Hội thi đều thể hiện sự đầu tư, tìm tòi và tình cảm với nghề, góp phần làm phong phú cách thể hiện bản sắc Việt trong đời sống đương đại.

Ông Nguyễn Minh Tiến kỳ vọng các sản phẩm được tôn vinh tiếp tục được hoàn thiện về công năng, thiết kế và khả năng thương mại hóa; đồng thời tăng cường kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp phân phối và các đối tác du lịch để mở rộng thị trường cho sản phẩm thủ công mỹ nghệ.

Các sản phẩm đạt giải Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam năm 2026 được trưng bày tại Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (số 489 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Hà Nội) trong thời gian diễn ra Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22, từ ngày 8 đến 12/10/2026.