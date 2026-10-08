Hội chợ Làng nghề Việt Nam là sự kiện thường niên do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, giao cho Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp tổ chức.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp phát biểu khai mạc hội chợ.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp cho biết, làng nghề là một phần thân thuộc trong đời sống và văn hóa Việt Nam. Qua nhiều thế hệ, người dân đã biến đất, tre, gỗ, sợi và những vật liệu gần gũi thành các sản phẩm hữu ích, tinh tế. Trong mỗi sản phẩm có kinh nghiệm được tích lũy, sự kiên nhẫn của người thợ và dấu ấn riêng của nơi làm ra sản phẩm ấy.

Ông Tiến ví von rằng, nhìn một sản phẩm gốm, chúng ta có thể hình dung bàn tay người thợ tạo dáng, chỉnh từng đường nét trước khi đưa vào lò nung. Nhìn một tấm lụa, chúng ta hiểu công phu của từng công đoạn dệt. Một chiếc giỏ mây tre giản dị nhưng đòi hỏi kỹ năng chọn nguyên liệu, xử lý và đan kết. Những giá trị ấy xứng đáng được trân trọng, thị trường ghi nhận bằng thu nhập tốt hơn cho người làm nghề.

Nghi thức cắt băng khai mạc Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026.

"Bảo tồn làng nghề cần gắn với khả năng sống được bằng nghề. Khi sản phẩm có khách hàng, khi người thợ có thu nhập ổn định, các gia đình sẽ có điều kiện truyền nghề, còn người trẻ có thêm lý do để lựa chọn trở về hoặc gắn bó với quê hương. Đó là mối liên hệ rất cụ thể giữa gìn giữ văn hóa và phát triển kinh tế nông thôn", ông Tiến khẳng định.

Cũng theo ông Tiến, Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 được tổ chức với quy mô 100 gian hàng cùng không gian trưng bày, triển lãm chung, với sự tham gia của trên 50 đơn vị, đến từ 19 tỉnh, thành phố.

Các sản phẩm được giới thiệu phong phú, từ thủ công mỹ nghệ, sản phẩm làng nghề truyền thống đến sản phẩm OCOP được xếp hạng từ 3 sao trở lên và sản phẩm đặc trưng của các vùng miền.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả, nghệ nhân đạt giải tại "Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam 2026".

Một điểm nhấn của chuỗi sự kiện năm nay là Tuần lễ quảng bá, kết nối du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Cũng tại lễ khai mạc, ban tổ chức đã trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho các tác giả, tác phẩm đạt giải "Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam". Đây là hoạt động nhằm tôn vinh tài năng, sự sáng tạo của nghệ nhân, thợ giỏi, đồng thời giới thiệu những sản phẩm có giá trị thẩm mỹ, văn hóa và kinh tế tiêu biểu đến công chúng và thị trường.

Hội chợ mở cửa từ 8h30 - 21h00, các ngày 8-12/10.