Ra mắt các câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê

Trò Múa đèn do các học sinh trong Câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê trường Tiểu học và Trung học cơ sở Nguyễn Mộng Tuân biểu diễn tại buổi lễ.

Ngũ trò Viên Khê, còn gọi là Dân ca Đông Anh, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017. Trải qua nhiều thế hệ, loại hình nghệ thuật trình diễn dân gian này vẫn được các nghệ nhân, người yêu dân ca và cộng đồng dân cư gìn giữ, trao truyền. Trong đó, hai đội văn nghệ Viên Khê và Đông Anh có nhiều đóng góp trong bảo tồn, thực hành và phát huy giá trị di sản trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Hình ảnh trong Liên khúc: Đi cấy - Đi gặt - Xe chỉ - Vá may - Đan lừ do Câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê tổ dân phố Đông Khê biểu diễn tại buổi lễ.

Để tiếp tục gìn giữ, trao truyền và phát huy giá trị di sản, UBND phường Đông Sơn đã ban hành Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê giai đoạn 2026 - 2030.

Theo Đề án, trong năm 2026 phường Đông Sơn tập trung thành lập các câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê, tạo nền tảng duy trì hoạt động thực hành tại cộng đồng.

Việc ra mắt 4 câu lạc bộ lần này gồm: Câu lạc bộ Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Ngũ trò Viên Khê, Câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê tổ dân phố Viên Khê, Câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê tổ dân phố Đông Anh và Câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê trường TH&THCS Nguyễn Mộng Tuân, được đánh giá là bước khởi đầu trong lộ trình đó, tạo môi trường để người dân, nghệ nhân và những người yêu thích dân ca cùng tham gia thực hành, biểu diễn, học hỏi và trao truyền các làn điệu Ngũ trò Viên Khê.

Đại diện lãnh đạo phường Đông Sơn và các đại biểu trao quyết định thành lập và chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các câu lạc bộ Ngũ trò Viên Khê.

Sau sự kiện Lễ ra mắt các câu lạc bộ, năm 2027 phường dự kiến tổ chức Hội diễn Dân ca Đông Anh cấp phường; đưa giáo dục di sản vào trường học; biên soạn, xuất bản cẩm nang và phim hướng dẫn thực hành Ngũ trò Viên Khê.

Giai đoạn 2028 - 2030, Đề án tập trung số hóa tư liệu về Ngũ trò Viên Khê, tổ chức các lớp truyền dạy nâng cao và thành lập thêm các câu lạc bộ tại các tổ dân phố.

Từ việc hình thành các câu lạc bộ, mở rộng hoạt động truyền dạy, đưa di sản vào trường học đến số hóa tư liệu và xây dựng lực lượng thực hành kế cận, Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Ngũ trò Viên Khê giai đoạn 2026 - 2030 đang từng bước tạo nền tảng để di sản được gìn giữ, thực hành và trao truyền ngay trong cộng đồng. Qua đó, giúp những làn điệu dân ca mang đậm giá trị văn hóa xứ Thanh tiếp tục hiện diện trong đời sống văn hóa hôm nay.