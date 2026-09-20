Độc đáo hoa 'mix' xe máy cổ ở Dinh Độc Lập

Lễ hội hoa quốc tế 2026 (Vietnam International Flora Expo 2026) diễn ra tại Dinh Độc Lập (phường Bến Thành, TPHCM) trong ba ngày, từ 18-20/9. Lễ hội lần này đánh dấu hành trình 10 năm có mặt tại Việt Nam, 2016-2026. Ảnh: Ngô Tùng.

Lễ hội thu hút sự tham gia của các nghệ nhân, nhà thiết kế, tạo mẫu hoa tại gần 20 quốc gia trên thế giới. Sự kiện cũng là sân chơi lý thú dành cho các chuyên gia, nghệ nhân và những người yêu nghệ thuật hoa, là nơi giao thoa giữa nghệ thuật, văn hóa và du lịch.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại lễ hội là hoạt động thiết kế, trang trí hoa tươi trên xe cổ, tạo sân chơi sáng tạo đặc sắc cho các chuyên gia, nghệ nhân trong lĩnh vực làm hoa. Ban tổ chức bố trí 30 chiếc xe cổ để các nhà thiết kế sử dụng làm "khung nền" cho tác phẩm của mình.

Mỗi nhà thiết kế tham gia thực hiện 4 tác phẩm gồm xe hoa, quang gánh, áo hoa, bó hoa cầm tay. Thông qua những tác phẩm hoa được sáng tạo và trình diễn trên sân khấu, sân chơi này cũng giới thiệu đến công chúng những nét đẹp đặc trưng của các làng nghề truyền thống như đan thúng, gánh, làm lộng, cùng hình ảnh tà áo dài Việt Nam.

Anh Hoàng Khang - người có 15 năm hoạt động trong ngành hoa - cho biết ý tưởng chủ đạo trong tác phẩm của anh được hình thành từ chính mùa lễ Trung thu﻿, gắn với những hình ảnh đặc sắc của chiếc lồng đèn hình con cá, con gà.

“Từ những chiếc lồng đèn trung thu, tôi thiết kế thêm hoa, lá để tạo thành những bức tranh sinh động. Áo hoa được tôi lấy ý tưởng từ nghệ thuật cải lương”, nhà thiết kế Hoàng Khang chia sẻ.

Tranh tài trong sân chơi này, chị Erika Cohn (đến từ Mỹ) tạo một đôi quang gánh với một chiếc thúng nằm ngửa và một chiếc nằm úp, với ý nghĩa về triết lý âm - dương, gợi nhắc sự hài hòa. Bên cạnh đó, tác phẩm áo hoa của nữ nghệ nhân này cũng gợi sự cân bằng trong cuộc sống.

Bà Mai Hoa - Trưởng Ban tổ chức Vietnam International Flora Expo 2026 - cho biết người Việt Nam rất hay ở chỗ “nhìn 1, học 1, nhưng hiểu 10, làm 10” và đây chính là tài nguyên của đất nước.

“Hoạt động này chủ yếu giúp các bạn trẻ học hỏi, nâng tầm tay nghề và có dịp giao lưu với bạn bè quốc tế trong ngành hoa và từ đó có thể làm nên những thiết kế đẹp hơn để khi chúng ta đón những nhà tỷ phú, triệu phú quốc tế vào Việt Nam làm sự kiện thì mình có thể sẵn sàng đáp ứng. Chúng ta có những đội ngũ làm rất xuất sắc, không thua gì nước ngoài”, bà Mai Hoa nhấn mạnh.