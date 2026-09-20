Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như không gian sách và tranh thiếu nhi; các hoạt động sáng tạo, làm đồ chơi truyền thống; trò chơi dân gian; giao lưu cùng Chị Hằng, Chú Cuội, Ông Địa; thưởng thức các tiết mục múa lân, múa rồng và chương trình nghệ thuật “Vi vu cùng siêu Cuội”.

Biểu diễn múa rồng, lân trong chương trình “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô chăm chú theo dõi chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Biểu diễn múa rồng, lân trong chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô được vui chơi, gặp gỡ "chị Hằng, chú Cuội" tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho các gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Thiếu nhi Thủ đô được vui chơi, gặp gỡ "chị Hằng, chú Cuội" tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Tặng quà cho thiếu nhi tới tham dự chương trình “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Thiếu nhi được tham gia làm đồ chơi trung thu truyền thống tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Thiếu nhi được tham gia làm đồ chơi trung thu truyền thống tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”, mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho các gia đình, đặc biệt là các em thiếu nhi. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Các gia đình lưu lại khoảnh khắc đẹp bên mâm cỗ trung thu tại chương trình. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

Biểu diễn múa rồng tại chương trình nghệ thuật “Trăng rằm tỏa sáng - Thắp sáng tương lai”. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN