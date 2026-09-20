Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Đêm hội Thành Tuyên năm 2026

Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hà Thị Khiết; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc Hoàng Duy Chinh; Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Cao Xuân Thạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Đêm hội Thành Tuyên năm 2026

Về phía Đoàn đại biểu quốc tế có: Đoàn đại biểu tỉnh Xiêng Khoảng, tỉnh Phong Sa Lỳ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Đoàn đại biểu Châu Vân Sơn, tỉnh Vân Nam, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa; Đoàn đại biểu Chính quyền huyện Imsil, tỉnh Jeollabuk, Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Đêm hội Thành Tuyên năm 2026

Về phía tỉnh Tuyên Quang có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Thị Kim Dung; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Huy Ngọc; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ma Thế Hồng.

Tại đêm hội, các đại biểu đã nghe Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc đọc toàn văn Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2026

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng các đại biểu đã thực hiện Nghi thức thắp sáng ước mơ, một biểu tượng đẹp, gửi gắm thông điệp về khát vọng vươn lên, về tình đoàn kết và niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu thực hiện Nghi thức thắp sáng ước mơ

Mỗi mùa Trung thu về là một mùa của niềm vui, của những ước mơ tuổi thơ. Với mong muốn không để những hoàn cảnh khó khăn làm vơi đi niềm vui tuổi thơ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã dành tặng những phần quà ý nghĩa tới 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dành tặng những phần quà ý nghĩa tới 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập

Những phần quà chứa đựng tình cảm, sự quan tâm và những lời động viên chân thành; tiếp thêm niềm tin để các em vượt qua khó khăn, chăm ngoan, học tốt và tiếp tục nuôi dưỡng những ước mơ đẹp của mình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dành tặng những phần quà ý nghĩa tới 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập

Đêm hội gồm các màn hát múa được biểu diễn xen kẽ với phần diễn diễu 40 mô hình đèn Trung thu - nét văn hoá đặc biệt mà người dân và du khách luôn mong chờ mỗi dịp Rằm tháng Tám tại Tuyên Quang. Những mô hình đèn Trung thu rực rỡ, được tạo nên từ sự sáng tạo và tâm huyết của người dân Tuyên Quang cùng hội tụ, nối dài trên các tuyến phố, đưa Thành Tuyên vào cuộc hội ngộ lớn rực rỡ ánh sáng và sắc màu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương dâng hương tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng

+ Trước đó, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào; dâng hương tại Đình Tân Trào và Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng; dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc Khu di tích Ban Thường trực Quốc hội; tham quan Nhà trưng bày Ban Thường trực Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ ở Tân Trào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các đại biểu tại Đình Tân Trào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dâng hương tại Đình Tân Trào

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham quan Nhà trưng bày Ban Thường trực Quốc hội

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã nghe báo cáo và khảo sát thực tế tuyến đường từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên cũ (nay là xã Tân Trào).

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nghe báo cáo và khảo sát thực tế tuyến đường cách mạng từ xã Tân Trào đến xã Trung Yên cũ (nay là xã Tân Trào)

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng thăm, trao quà tặng người cao tuổi tại xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang; bày tỏ lòng tri ân, sự kính trọng và mong các Cụ tiếp tục nêu gương sáng trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, luôn giữ tinh thần sống vui, sống khỏe. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng đã trao quà tặng lãnh đạo xã Trung Sơn; trao quà tặng Ban Quản lý Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị tiền bối cách mạng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến trao quà tặng lãnh đạo xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, trao quà tặng người cao tuổi tại xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến thăm, trao quà tặng người cao tuổi tại xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến gặp gỡ người cao tuổi tại xã Trung Sơn, tỉnh Tuyên Quang