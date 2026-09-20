Khai mạc Lễ hội Thành Tuyên 2026

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại lễ khai mạc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Dự lễ khai mạc có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang qua các thời kỳ cùng đông đảo nhân dân và du khách.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dự lễ khai mạc.

Tại lễ khai mạc, đồng chí Phan Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã đọc thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng trong nước, ở nước ngoài.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc nhấn mạnh, Trung thu năm nay diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi khi quê hương Tuyên Quang bước vào giai đoạn phát triển mới. Đây cũng là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của vùng đất giàu bản sắc, nơi hội tụ, giao thoa của nhiều dân tộc với những phong tục, tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca, dân vũ và lễ hội đặc sắc.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc phát biểu tại lễ khai mạc. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Từ những bản làng vùng cao đến các vùng quê giàu truyền thống, các thế hệ người Tuyên Quang luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, vượt qua khó khăn, xây dựng và bảo vệ quê hương.

Tuyên Quang là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, cách mạng, từng là Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến, nơi ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của cách mạng Việt Nam. Hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh của tỉnh, trong đó có Tân Trào, Kim Bình, Cột cờ Lũng Cú, Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, đỉnh Tây Côn Lĩnh... là những địa chỉ giàu giá trị, góp phần giáo dục truyền thống, quảng bá hình ảnh quê hương đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang thực hiện nghi thức "Thắp sáng Đêm hội Trăng rằm". (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang mong muốn các em thiếu niên, nhi đồng tích cực tìm hiểu lịch sử quê hương, trân trọng các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc; biết yêu quý từng di tích, bản làng, làn điệu dân ca và những câu chuyện được ông bà, cha mẹ truyền lại. Từ tình yêu quê hương, các em biến thành những hành động cụ thể như chăm ngoan, học tốt, sống nhân ái, đoàn kết, có ý thức bảo vệ môi trường, chủ động học hỏi, làm chủ tri thức và công nghệ, nuôi dưỡng sự tự tin, lòng nhân ái và khát vọng vươn lên.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Tuyên Quang trao 100 suất quà tặng 100 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Tại lễ khai mạc, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc và chiêm ngưỡng 45 mô hình đèn Trung thu khổng lồ được lựa chọn từ các phường Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Bình Thuận, Mỹ Lâm diễn diễu hành qua một số tuyến phố chính của phường Minh Xuân trước sự hào hứng cổ vũ của hàng nghìn du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội đã được tổ chức Guiness Việt Nam chứng nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn khổng lồ lớn nhất Việt Nam.

Mô hình đèn trung thu khổng lồ tham gia diễn diễu tại lễ hội. (Ảnh: ĐỨC THẮNG)

Đây là dịp để người dân Tuyên Quang giới thiệu với bạn bè trong nước và quốc tế về hình ảnh, con người và các giá trị văn hóa đặc sắc về lịch sử, văn hóa của quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng – Thủ đô kháng chiến. Qua đó, góp phần thúc đẩy ngành du lịch ngày càng phát triển, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và du khách.