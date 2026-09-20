Nguyễn Vũ Linh mang trang phục “Hồn thiêng Âu Lạc” đến Mister International 2026. (Ảnh: KIẾNG CẬN)

Bộ trang phục “Hồn thiêng Âu Lạc” gây ấn tượng bởi thiết kế cầu kỳ, giàu tính biểu tượng, tôn lên vẻ đẹp nam tính, đồng thời thể hiện tinh thần văn hóa Việt. Nổi bật ở phần vai là đôi cánh chim hạc, gợi liên tưởng tới hình tượng chim hạc trên trống đồng Đông Sơn, gửi gắm ý niệm về khát vọng tự do, ý chí vươn cao và tinh thần không khuất phục. Trên phần tay của bộ trang phục là hình ảnh cây giáo - biểu tượng của sức mạnh và lòng quả cảm, thể hiện ý chí bảo vệ quê hương, bảo vệ từng tấc đất mà cha ông đã trao truyền.

Phía trước trang phục là hình ảnh con thuyền Âu Lạc, gợi không gian sông nước và những chuyến đi khám phá, đồng thời biểu trưng cho hành trình một dân tộc vượt qua thử thách, không ngừng tiến về phía trước để dựng xây tương lai. Hình ảnh này cũng nhất quán với tinh thần và thông điệp của Nguyễn Vũ Linh gửi gắm trong video giới thiệu tại Mr International 2026, khi anh khắc họa hành trình của mình như con thuyền từ miền Tây sông nước quê hương, luôn nỗ lực để vươn ra biển lớn.

Bộ trang phục “Hồn thiêng Âu Lạc” gây ấn tượng bởi thiết kế cầu kỳ, giàu tính biểu tượng. (Ảnh: KIẾNG CẬN)

Nguyễn Vũ Linh chia sẻ, anh vô cùng tự hào khi cùng bộ trang phục này bước lên sân khấu tranh tài tại Mister International 2026. Với anh, bộ trang phục không đơn thuần là một phần thi mà còn là cơ hội để giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống đến bạn bè quốc tế. Vì thế, anh đặc biệt chú trọng cho phần thi trang phục dân tộc, mong muốn có thể truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp, tinh thần và những câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng chi tiết.

Nguyễn Vũ Linh tiết lộ, dù thiết kế đã ưu tiên sử dụng những chất liệu nhẹ để thuận tiện cho việc mang ra quốc tế, nhưng bộ trang phục vẫn khá cồng kềnh do có nhiều chi tiết. Anh may mắn nhận được sự hỗ trợ từ hãng hàng không trong quá trình vận chuyển, nhờ đó có thể đưa bộ trang phục đến cuộc thi một cách thuận lợi, an toàn.

Với những đường nét cầu kỳ, đặc biệt là phần cánh phía sau có kích thước lớn, bộ trang phục đặt ra không ít thử thách cho người trình diễn. Nguyễn Vũ Linh đã dành nhiều thời gian tập luyện trước khi lên đường sang Thái Lan để làm quen với trọng lượng trang phục, rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và kiểm soát hình thể nhằm bảo đảm có thể trình diễn tự tin, chắc chắn trên sân khấu.

Nguyễn Vũ Linh sinh năm 1994, quê Vĩnh Long. Anh tốt nghiệp Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh và từng là tiếp viên hàng không. Năm 2018, Vũ Linh tham dự cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam và giành giải Á quân. Năm 2022, anh giành ngôi Á vương 4 Mister Grand International. Năm 2025, Vũ Linh có bước ngoặt trong sự nghiệp khi giành ngôi vị Á vương 4 Manhunt International 2025. Hiện, Vũ Linh là người mẫu tự do tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trở thành đại diện Việt Nam tham gia Mister International 2026 sau khi đã đạt nhiều thành tựu tại các cuộc thi nhan sắc dành cho nam, Nguyễn Vũ Linh cho biết điều anh muốn hướng tới không còn đơn thuần là danh hiệu, mà là khát vọng vượt qua những nấc thang mới trong cuộc đời.

“Nhưng quan trọng hơn, Linh muốn mang đến hình ảnh một người đàn ông Việt Nam không chỉ có ngoại hình mà còn có câu chuyện, có trách nhiệm và có khả năng truyền cảm hứng", Vũ Linh chia sẻ.

Theo Vũ Linh, lợi thế lớn nhất của anh ở thời điểm hiện tại là kinh nghiệm và sự trưởng thành. Sau nhiều lần tham gia các đấu trường quốc tế, anh hiểu khá rõ áp lực của một cuộc thi lớn: từ việc làm việc với ê-kíp quốc tế, giao tiếp với các thí sinh đến từ nhiều quốc gia, cho đến việc phải giữ phong độ ổn định trong suốt hành trình.

Vũ Linh mong muốn có thể truyền tải trọn vẹn vẻ đẹp, tinh thần và những câu chuyện văn hóa được gửi gắm trong từng chi tiết của bộ trang phục. (Ảnh: KIẾNG CẬN)

Ông Đỗ Kim Khánh, Giám đốc Quốc gia Mister International Việt Nam, đơn vị cử Vũ Linh đại diện Việt Nam tham dự mùa thi năm nay, cho biết Nguyễn Vũ Linh lên đường sang Thái Lan tham dự Mister International 2026 từ ngày 12/9. Khi cùng các thí sinh khác trải qua hàng loạt hoạt động của cuộc thi, Nguyễn Vũ Linh đều cho thấy phong độ ổn định, nguồn năng lượng tích cực và sự năng động. Không chỉ chú trọng phần trình diễn, anh còn chủ động giao lưu, kết nối với các thí sinh quốc tế. Ông Đỗ Kim Khánh tin tưởng, Nguyễn Vũ Linh sẽ có những bứt phá trong chặng đua cuối.

Cuộc thi Mister International 2026 diễn ra từ ngày 12/9 đến ngày 26/9 tại Bangkok và Phuket (Thái Lan). Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tối 26/9/2026 tại Bangkok, Thái Lan. Ở những mùa giải trước, Việt Nam đã giành được một số thành tích nổi bật như: Trịnh Bảo giành ngôi vị Nam vương năm 2018; Mister Việt Nam 2024 Mạnh Lân giành ngôi vị Á vương 1 năm 2024.