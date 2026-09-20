Thái Nguyên tổ chức nhiều hoạt động vui Tết Trung thu cho thiếu nhi

Đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự chương trình vui hội trăng rằm tại phường Linh Sơn.

*“Mùa trăng yêu thương” là chủ đề chương trình vui hội trăng rằm 2026 do UBND phường Linh Sơn tổ chức.

Dự chương trình có đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, cùng đông đảo nhân dân và thiếu nhi trên địa bàn.

Ban Tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa cho thiếu nhi phường Linh Sơn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các em thiếu nhi, mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn.

Phường Linh Sơn tổ chức thi rước đèn Trung thu.

Đêm hội diễn ra rộn ràng với các tiết mục văn nghệ đặc sắc, màn giao lưu vui nhộn cùng chú Cuội và chị Hằng. Phần thi rước mô hình đèn Trung thu được đầu tư công phu, sáng tạo từ các tổ dân phố và đơn vị bạn. Màn pháo hoa rực rỡ khép lại đêm hội mang lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và thế hệ măng non địa phương.

*Tại phường Sông Công, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức Đêm hội “Vui Trung thu cùng con công nhân lao động” năm 2026.

Không khí rộn ràng, đông vui của Đêm hội.

Đến dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Liên đoàn Lao động, một số sở, ngành của tỉnh cùng đông đảo phụ huynh và thiếu nhi.

Sân khấu đêm hội Trung Thu rực rỡ với các diễn viên nhí.

Tại Đêm hội, các cháu thiếu nhi đã được hòa mình vào không khí vui tươi, rộn ràng cùng màn múa lân độc đáo, những tiết mục văn nghệ đặc sắc, và phá cỗ Trung thu...

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh đã trao tặng 30 suất quà đặc biệt cho thiếu nhi là con em công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ban Tổ chức cũng chuẩn bị 350 phần quà Trung thu trao cho tất cả các cháu tham dự chương trình.

Trao quà Trung thu cho con công nhân lao động có hoàn hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình mang đến một không gian Tết Trung thu ấm áp, rộn ràng sắc màu và đong đầy tình yêu thương dành cho thiếu nhi là con em công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn.

* "Đêm hội trăng rằm năm 2026" phường Quyết Thắng được tổ chức trong không khí vui tươi, ấm áp và ngập tràn sắc màu rực rỡ.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình thu hút đông đảo các em nhỏ cùng phụ huynh tham gia. Mở đầu đêm hội là các tiết mục văn nghệ đặc sắc do thiếu nhi đến từ các tổ dân phố và trường học trên địa bàn biểu diễn. Những giai điệu rộn ràng cùng màn múa lân sư rồng sôi động đã mang đến bầu không khí Trung thu truyền thống náo nhiệt.

Lãnh đạo phường Quyết Thắng tặng quà cho các cháu thiếu nhi.

Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường Quyết Thắng đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho trẻ em đến từ 19 tổ dân phố và đại diện các trường học trên địa bàn. Những món quà kịp thời không chỉ động viên tinh thần các em khi bước vào năm học mới mà còn thể hiện sự quan tâm, chăm lo sâu sắc của chính quyền địa phương đối với thế hệ tương lai.

Điểm nhấn của đêm hội là cuộc thi sáng tạo đèn Trung thu với 22 đơn vị tham gia.

Điểm nhấn thu hút sự chú ý nhất trong đêm hội là cuộc thi sáng tạo đèn Trung thu. 22 chiếc đèn của các tổ dân phố, trường học, cơ quan đơn vị trên địa bàn đã cùng nhau diễu hành mang lại không khí vui tươi, rộn ràng. "Đêm hội trăng rằm năm 2026" tại phường Quyết Thắng đã góp phần mang đến cho các em nhỏ có một mùa Trung thu trọn vẹn và đầy ắp niềm vui.

*Xã Phú Lương tổ chức Đêm hội trăng rằm năm 2026 với chủ đề “Lung linh sắc màu truyền thống”, thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia.

Múa lân-sư-rồng tại Đêm hội trăng rằm xã Phú Lương.

Trong không khí rộn ràng của đêm hội, các em thiếu nhi được giao lưu, tham gia các hoạt động vui chơi, thưởng thức chương trình văn nghệ, trống hội, múa lân-sư-rồng và màn trình diễn rước đèn Trung thu.

Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn 25 mô hình đèn Trung thu đến từ 25 xóm trên địa bàn xã. Mỗi mô hình mang một màu sắc riêng, thể hiện sự sáng tạo, khéo léo và tình cảm của cộng đồng dành cho thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu.

Giao lưu văn nghệ tại Đêm hội trăng rằm.

Dịp này, từ Quỹ Bảo trợ trẻ em và Quỹ Khuyến học, xã Phú Lương trao 275 suất học bổng, mỗi suất 300 nghìn đồng, đồng thời Quỹ Bảo trợ trẻ em xã hỗ trợ mỗi xóm 1 phần quà trị giá 1,5 triệu đồng nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần vươn lên trong học tập. Tổng trị giá học bổng và quà là 120 triệu đồng.

Hoạt động rước mô hình đèn thu hút đông đảo thiếu nhi và người dân tham gia.

Đêm hội góp phần tạo sân chơi vui tươi, bổ ích, giúp các em thiếu nhi đón Tết Trung thu trong không khí đầm ấm, đồng thời lan tỏa sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng đối với thế hệ trẻ.

* “Mùa trăng yêu thương” là chủ đề của Đêm hội trăng rằm được tổ chức tại xã Vô Tranh thu hút đông đảo thiếu niên, nhi đồng, phụ huynh và nhân dân tham gia.

Các em thiếu nhi biểu diễn văn nghệ tại Đêm hội.

Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như: Múa lân, biểu diễn văn nghệ, giao lưu tìm hiểu kiến thức, trình diễn 30 mô hình đèn Trung thu của các xóm, trưng bày mâm cỗ, trao giải và phá cỗ.

Ban Tổ chức còn bố trí các không gian trải nghiệm mang chủ đề “Trăng xưa - Gợi ký ức”, “Trăng đoàn viên - Kết nối tình thân” và “Trăng nguyện ước - Thắp sáng yêu thương”. Tại đây, các em được tham gia làm đồ chơi dân gian, bánh dẻo, đèn lồng, viết điều ước, đọc sách và nhận đồ dùng miễn phí tại “Gian hàng 0 đồng”.

Trình diễn mô hình đèn Trung thu của các xóm

Dịp này, 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Tổ chức KFHI hỗ trợ hơn 50 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh phối hợp với xã Vô Tranh trao tặng 1.700 suất quà gồm bánh Trung thu, đèn lồng, đèn ông sao và tập vở...

Đêm hội góp phần tạo sân chơi lành mạnh, giúp trẻ em hiểu thêm về nét đẹp Trung thu truyền thống.