Sôi động chương trình nghệ thuật "Trăng sáng miền biên cương"
Tối 20/9, tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, Ban Tổ chức Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026 tổ chức chương trình nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương”. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất năm 2026.
Dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh và du khách gần xa.
Với chủ đề “Trăng sáng miền biên cương”, chương trình được dàn dựng gồm 2 phần: “Sắc màu biên cương xứ Lạng” và “Trăng rằm biên cương”.
Qua các tiết mục hát, múa, nhảy, trình diễn thời trang, chương trình tái hiện không khí vui tươi của Tết Trung thu, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, hình ảnh quê hương, con người xứ Lạng.
Đáng chú ý, phần trình diễn bộ sưu tập “Nguyệt Quang” cùng các tiết mục trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và rước đèn lồng đã tạo điểm nhấn cho chương trình.
Chương trình quy tụ nhiều đơn vị, câu lạc bộ nghệ thuật, trung tâm thanh nhạc, trường học và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia biểu diễn.
Chương trình nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phục vụ Nhân dân và du khách trong những ngày diễn ra Lễ hội; đồng thời lan tỏa nét đẹp Tết Trung thu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Lạng và tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/soi-dong-chuong-trinh-nghe-thuat-trang-sang-mien-bien-cuong-5104910.html