Sôi động chương trình nghệ thuật "Trăng sáng miền biên cương"

Các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự chương trình

Dự chương trình có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang cùng đông đảo Nhân dân, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh và du khách gần xa.

Các đại biểu và Nhân dân, du khách tham dự chương trình

Tiết mục mở màn đặc sắc trong chương trình nghệ thuật

Tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các em thiếu nhi biểu diễn trong chương trình

Với chủ đề “Trăng sáng miền biên cương”, chương trình được dàn dựng gồm 2 phần: “Sắc màu biên cương xứ Lạng” và “Trăng rằm biên cương”.

Qua các tiết mục hát, múa, nhảy, trình diễn thời trang, chương trình tái hiện không khí vui tươi của Tết Trung thu, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, hình ảnh quê hương, con người xứ Lạng.

Đáng chú ý, phần trình diễn bộ sưu tập “Nguyệt Quang” cùng các tiết mục trình diễn áo dài, trang phục dân tộc và rước đèn lồng đã tạo điểm nhấn cho chương trình.

Tiết mục hát then - đàn tính tại chương trình

Phần trình diễn áo dài trong chương trình

Chương trình quy tụ nhiều đơn vị, câu lạc bộ nghệ thuật, trung tâm thanh nhạc, trường học và đông đảo thiếu nhi trên địa bàn tỉnh tham gia biểu diễn.

Các em thiếu nhi theo dõi các tiết mục nghệ thuật trong chương trình

Đông đảo Nhân dân, du khách theo dõi, cổ vũ chương trình

Chương trình nghệ thuật “Trăng sáng miền biên cương” góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, phục vụ Nhân dân và du khách trong những ngày diễn ra Lễ hội; đồng thời lan tỏa nét đẹp Tết Trung thu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của xứ Lạng và tạo thêm điểm nhấn cho chuỗi hoạt động của Lễ hội Ánh sáng biên cương tỉnh Lạng Sơn năm 2026.